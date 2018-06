Waarom u de goals van de Belgen tegen Tunesië later te zien zal krijgen dan uw buurman

Zaterdag kijken we met zijn allen weer massaal naar de match van de Rode Duivels. Maar wanneer - of liever: als - er gescoord wordt tegen Tunesië, zal niet iedereen dat doelpunt op hetzelfde moment zien. U hebt het vast al eens gemerkt: in het café naast het uwe of bij de buren wordt al luid gejuicht, terwijl op uw scherm de aanval nog volop bezig is of de hoekschop nog genomen moet worden. Hoe komt dat?