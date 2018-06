“Een jonge, gestresseerde leeuw is levensgevaarlijk”

Een ontsnapte leeuw verdoven is allesbehalve eenvoudig. Dat zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek, waar ze ook drie leeuwen hebben. Het dier doden, is de laatste optie, maar soms heb je geen keuze, klinkt het.

Volgens Janssen is een jonge, fitte leeuw levensgevaarlijk. Zeker wanneer hij ook nog eens gestresseerd raakt. “Hij zou elk doel dat beweegt, aanvallen. En wie in zijn klauwen komt, geraakt er niet meer uit”, klinkt het.

Een dier dat ontsnapt, is volgens Janssen altijd het gevolg van een menselijke fout. “Net zoals een timmerman in zijn vinger zaagt, kan een bewaker in een moment van onoplettendheid een kooi of een van de tussenschotten laten openstaan. Het komt er dan op aan om snel te handelen.”

“Wij hebben een noodscenario en beschikken zowel over een geweer om dieren te verdoven als over een wapen dat met scherp schiet. Verdoven is het best, maar niet altijd even eenvoudig. Je moet al dicht bij het dier kunnen naderen en het dan nog goed kunnen raken”, klinkt het.