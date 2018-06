Krabbelt de provincie terug? Subsidies voor West-Vlaams sekshotel “on hold” gezet

Middelkerke - “Het gaat om een logiesvorm van de toekomst.” Zo verklaarde de provincie West-Vlaanderen de subsidies voor Domaine 10, een nieuw hotel in het West-Vlaamse Schore (Middelkerke) waar je als koppel je eigen versie van ‘50 Shades of Grey’ kan beleven. Maar nog op dezelfde dag dat een artikel over het hotel in deze krant verscheen, werden de subsidies “on hold” gezet.

Uitbaatster Stéphanie Van Den Heuvel omschrijft Domaine 10 als een “Disneyland voor volwassenen”. Er zijn op dit moment al twee kamers - een oosterse en een barokke - en er komen er op termijn tien. Met een discrete ingang. “Ken je dat: je hebt als koppel een cava gedronken, het is mooi weer, je bent ontspannen. Dat is een vorm van voorspel. En dan besef je dat je kinderen thuis zitten te studeren en er nog was in de machine zit. Wat moet je dan doen? Een ­hotel boeken tot de dag erna? Daar hebben wij iets op gevonden”, aldus Van Den Heuvel.

Opmerkelijk nieuws: de overheid betaalt mee. Het West-Vlaamse provinciebestuur subsidieert het hotel voor 20.000 euro. “Omdat dit een logiesvorm van de toekomst is”, verklaarde gedeputeerde van Toerisme Franky De Block (SP.A) donderdag in Het Nieuwsblad. “Geef toe: je kan dit met niets anders vergelijken. Het helpt ons om te diversifiëren en een ander publiek aan te trekken. We subsidiëren ook een bed & breakfast aan de kust die zich specifiek richt op naturisten. Dat soort innovaties moet een kans krijgen.”

Of toch niet? De subsidie voor het hotel werd “on hold” gezet, meldt de provincie nu. “Op basis van de huidige beschikbare en gekende aanwijzingen zal worden onderzocht indien het dossier nog voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal reglement van toeristische impulsen”, staat te lezen in een persbericht.

“Dat zijn geen logies, hé”

“Het is heel duidelijk”, zegt Franky De Block. “We hebben in totaal 32 projecten goedgekeurd, projecten die het toerisme in West-Vlaanderen zouden promoten en waar we alleen maar uitermate positieve commentaren op hebben gekregen.”

Volgens de gedeputeerde zijn er nu echter “aanwijzingen opgedoken van oneigenlijk gebruik”. “We hadden het over de logiesvorm van de toekomst, maar nu blijkt dat je ook een kamer voor enkele uurtjes kan boeken. Dat zijn geen logies, hé. Daar heeft het toerisme West-Vlaanderen niets aan.”

“Daarnaast”, zo gaat De Block verder. “Had men ons gezegd dat hun project zich zou richten op gezinnen en koppels, koppels die zich even terug willen vinden. Er werd wel bij vermeld dat de kamers licht erotisch zouden worden ingericht, maar bijvoorbeeld ook dat de koppels een relatietherapeut ter beschikking zouden krijgen. Maar wat we nu te horen krijgen, is toch iets anders… Daarom hebben we ervoor gekozen om sereen onderzoek te voeren en de subsidies voorlopig te blokkeren.”