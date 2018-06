‘Cadeautje’ aangenomen en vermeende beledigingen aan topspeler, maar toch gaat deze man de Rode Duivels fluiten

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Amerikaan Jair Marrufo (41) aangeduid als scheidsrechter voor het WK-duel tussen de Rode Duivels en Tunesië van zaterdag (14u). De scheidsrechter stond in zijn thuisland al een paar keer in het oog van de storm.

Voor Marrufo wordt het de eerste WK-wedstrijd. Hij floot wel al enkele WK-kwalificatiematchen in onder meer de CONCACAF-zone, op de Olympische Spelen van 2008 in Peking en in de CONCACAF Champions League. Twee jaar geleden leidde hij Chili-Bolivia in goede banen op de Copa América Centenario. Verder is de Amerikaan vooral ref in de Major League Soccer. In zijn thuisland was hij echter al een paar keer onderwerp van controverse. Een overzicht.

• Geschorst voor het aannemen van ‘een cadeautje’

Jair Marrufo stond een eerste keer in het oog van de storm in 2009. Hij kende dat jaar een zware terugval nadat hij het jaar ervoor uitgeroepen werd tot scheidsrechter van het jaar. Na een wedstrijd hadden getuigen gezien hoe hij een truitje kreeg van een voetballer - de Mexicaanse voetballegende Cuauhtémoc Bravo Blanco. Marrufo, van Mexicaanse komaf, had eerder in de match een rode kaart gegeven voor een fout op hem. Het leidde tot een onderzoek van de voetbalbond en een kleine schorsing van één wedstrijd voor de scheidsrechter omdat hij ‘een cadeau’ aanvaard had van een speler.

• Het niet toestaan van verzorging voor een hoofdblessure

In 2013 kwam Marrufo nog eens in opspraak - dit keer omdat hij geen fout gefloten had toen voetballer Ethan White een elleboog tegen het hoofd kreeg en het spel gewoon door liet gaan, zonder de verzorgers toe te staan het veld op te komen. Pas elf minuten na de hoofdblessure kon White verzorgd worden.

• Het “beledigen” van een speler

Marrufo was ook de man die in 2017 de oefenmatch tussen Barcelona en Real Madrid leidde. Beide teams waren toen op stage in de Verenigde Staten. Barcelona won met 3-2, maar Ivan Rakitic werd vervangen omdat hij Marrufo geduwd had. Achteraf beweerde de Kroatische middenvelder dat de scheidsrechter hem tot drie keer toe zwaar beledigd had.