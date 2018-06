Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Zoveel zelfvertrouwen heb ik nog nooit gezien bij Rode Duivels”

Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle is met 7 WK’s op de teller de meest ervaren Belgische schrijvende journalist in Rusland. “Maar het zelfvertrouwen dat de Rode Duivels nu tonen, heb ik nog nooit gezien”, zegt hij in zijn dagelijkse video. Verder blikt hij ook vooruit naar de topper tussen Argentinië en Kroatië vanavond en schotelen we hem een aartsmoeilijk dilemma voor. Wie is de meest onmisbare speler van de Rode Duivels: Kevin De Bruyne of Eden Hazard.