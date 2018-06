Duitse voetballegende maakt Özil met de grond gelijk: “Zou me niet verbazen moest hij na dit WK stoppen”

De Duitse levende legende Lothar Matthäus heeft de impasse bij de regerende wereldkampioen verpersoonlijkt in een column in dagblad Bild. Daarin neemt hij Mesut Özil zwaar op de korrel. “Ik werd er heel kwaad van dat hij de fans negeerde. Hij beseft niet wat de Duitse fans verwachten van een international”, aldus Matthäus.

Mesut Özil, de sterspeler van Arsenal, is felbesproken in Duitsland sinds hij samen met ploegmaat Ilkay Gündogan met Turks president Recep Tayyip Erdogan poseerde voor een foto. Een groot deel van de Duitse fans riep al op het tweetal thuis te laten. Dat Özil vervolgens in de verloren wedstrijd tegen Mexico (0-1) teleurstelde, verleidde recordinternational Matthäus tot enkele krasse uitspraken in Bild.

“Zijn lichaamstaal is negatief”, schreef Matthäus over zijn landgenoot. “Hij haalt geen plezier uit het spel. Ik heb vaak het gevoel dat Özil zich niet op zijn gemak voelt in het truitje van de Duitse nationale ploeg, dat hij zich niet vrij voelt - bijna alsof hij niet wil spelen. Er is geen hart, geen plezier, geen passie. Ik sluit niet uit dat hij na het WK stopt als international.”

Basisplaats niet gerechtvaardigd

Matthäus liet verstaan dat hij niet begreep waarom Duits bondscoach Joachim Löw Mesut Özil de hand boven het hoofd blijft houden. “Özil speelt al twee jaar lang op een niveau dat zijn basisplaats niet rechtvaardigt. Als Duitsland goed is, speelt Özil goed. Maar als Duitsland slecht is, zal hij ook zwak zijn.”

“Ik heb er geen probleem mee dat hij het volkslied niet meezingt. Maar ik werd er heel kwaad van dat hij de fans negeerde, terwijl tien andere Duitse voetballers wel naar het publiek wuifden. Dat maakt voor mij duidelijk dat Özil niet begrijpt waarom er zo’n controverse is rond hem. Hij beseft niet wat Duitsland verwacht van een international. Een toegeving doen zou nu op zijn plaats zijn.”