“Pech voor ieder die op weg was met opgerold tientje”: officiële verkeersinstantie grapt met ongeval

Op het Twitteraccount van Rijkswaterstaat, dat in dienst van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken de wegen beheert, was donderdagmiddag een opmerkelijk bericht te lezen na een ongeval met wit poeder. Blijkbaar viel de tweet niet in goede aarde, want het duurde niet lang voordat het bericht verwijderd was.

Op de snelweg A2 ter hoogte van knooppunt Everdingen gebeurde donderdag een ongeval met een busje. Daarbij kwam er een lading wit poeder op het wegdek terecht, meldt De Telegraaf.

Rijkswaterstaat berichtte vervolgens over het ongeval met een opmerkelijke tekst: “Teleurstellend bericht voor iedereen die met een rietje of opgerold tientje op weg was naar de A2 bij knooppunt Everdingen: het betreft kalk. #witpoeder.”

De tweet werd al snel verwijderd, waarna er een meer inhoudelijk bericht over het ongeval werd gepost.

Eindelijk eens een leuke tweet van een zakelijk account, wordt 'ie verwijderd @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/6FjYjqlXan — Daniël Verlaan (@danielverlaan) 21 juni 2018