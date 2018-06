Diaken betrapt met kinderporno: “Hele zaak was een wake-up call”

Tongeren / Hasselt - Een diaken uit het bisdom Hasselt is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden met uitstel en een boete van 4.000 euro voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Hij is ook vijf jaar zijn rechten kwijt.

Nadat het ip-adres van de man door de cel Childabuse werd opgemerkt op een site waar naaktfoto’s van Slovaakse tieners werden uitgewisseld, viel de politie in april 2017 binnen bij de man. Naast verschillende seksuele attributen troffen de speurders ook talloze foto’s en filmpjes aan met kinderporno. De man zocht ook naar foto’s met zoektermen die weinig aan de verbeelding overlaten.

Wake-up call

Bij de behandeling van de zaak vorige maand vertelde de beklaagde dat hij eigenlijk opgelucht was toen de politie bij hem binnen viel. “De hele zaak was een wake-up call. Ik ben daarna in behandeling gegaan en heb nu geen drang meer. Ik hoop ook mijn leven opnieuw in te richten.”

Zijn advocaat voegde daaraan toe dat de drempel om zelf hulp te zoeken te hoog was voor de diaken. Hij benadrukte wel dat de man nooit een vinger heeft uitgestoken naar kinderen. In het vonnis staat dat de man die behandeling moet blijven volgen.

Sinds april 2018 is hij geschorst als diaken door het bisdom en zijn tewerkstelling zal herbekeken worden na het vonnis.