Griepprik aanbieden aan werknemers loont voor bedrijven: fors minder ziekteverzuim

Brussel - De griepprik aanbieden aan werknemers loont voor bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Attentia bij meer dan 100.000 werknemers. Het kort ziekteverzuim (minder dan 1 maand) tijdens het griepseizoen lag dit jaar 12 procent lager bij medewerkers die een griepprik hadden gekregen op het werk.

Om zich te beschermen tegen de griep, kiezen veel Belgen elk jaar vanaf half oktober voor een griepprik. Dat kan bij de huisarts, maar er zijn ook bedrijven die de griepprik kosteloos aanbieden aan hun werknemers. Uit de cijfers van Attentia blijkt dat er tijdens het afgelopen griepseizoen een significante link was tussen het aantal gevaccineerde werknemers en hun kort ziekteverzuim.

Van de meer dan 2.300 medewerkers die via de HR-dienstverlener bij hun werkgever gevaccineerd werden, viel 3,12 procent uit tijdens het griepseizoen. Van de meer dan 100.000 medewerkers die niet door hun werkgever gevaccineerd werden, werd 3,56 procent ziek in diezelfde periode. Met andere woorden: het kort ziekteverzuim was 12,35 procent lager bij mensen die door hun werkgever het griepvaccin kregen.

Attentia merkt wel op dat bij de groep mensen die niet door hun werkgever gevaccineerd werd, ongetwijfeld ook mensen zaten die door hun huisarts gevaccineerd werden. Onder andere 50+’ers kunnen dat gedeeltelijk terugbetaald krijgen.

Kosten

“De kosten van het griepvaccin zijn voor ondernemingen veel lager dan de kosten die eventueel ziekteverzuim met zich meebrengt”, zegt Edelhart Kempeneers, medisch directeur nationale accounts bij Attentia. “Een griepvaccin verlaagt niet alleen het risico op griep, maar wie toch ziek wordt, herstelt sneller en loopt minder kans op complicaties.”

Bedrijven bestellen hun griepvaccins trouwens best nog tijdens de zomer, of ten laatste vlak na de zomer. De ontwikkeling van griepvaccins is voor farmabedrijven elk jaar een zeer arbeidsintensief proces. “Om te vermijden dat zij te veel of te weinig maken, moeten zij zo vroeg hun bestellingen binnen hebben”, aldus Kempeneers.