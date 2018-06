Leeuwin Rani (2) naderde op tien meter van treinwagon met mensen in: “We konden niet anders dan ingrijpen”

Een zwarte dag voor Planckendael. Nadat de jonge leeuwin Rani (2) kon ontsnappen uit haar kooi en haar verblijf, konden de verdovingspogingen van de dierenarts niet baten. Uiteindelijk kwam de leeuwin zo dichtbij vier mensen in een treinwagon dat de veiligheidsdiensten besloten te schieten. Het dier was op slag dood. Dat vertelde het park zelf tijdens een persconferentie donderdagnamiddag.

“Dit is een dramatische dag voor Planckendael.” Met die woorden startte de directeur Dries Herpoelaert van de zoo de persconferentie. Samen met de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en de interne directeur van Veiligheid Peter Van Den Eynde gaf hij tekst en uitleg bij de ontsnapping en dood van leeuwin Rani. “We zijn een dier verloren, ondanks alle zorg en veiligheidsvoorschriften die we al jaren volgen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat er geen andere menselijke slachtoffers gevallen zijn.”

Alles gedaan om te redden

Nadat de leeuwin om een nog onbekende reden uit haar kooi kon ontsnappen, was het meteen alle hens aan dek. “Wij hebben drie uur aan een stuk geprobeerd om het dier te compartimenteren en het dier terug te drijven naar haar eigen stal. Dat is niet gelukt. Wij hebben drie uur geprobeerd haar eerst te verdoven”, klonk het bij de directeur Veiligheid.

De getrainde dierenarts probeerde tweemaal tevergeefs om de leeuwin te verdoven. Maar dat mocht niet baten. Al die tijd bleef Rani gefixeerd naar de dieren in het zwijnenperk kijken. “Maar we hadden niet altijd visueel contact met haar. Op een bepaald moment, na twee pogingen haar te verdoven, is er in de crisiscel door de politie en de rampenambtenaar van Mechelen aangeraden het dier neer te schieten”, bevestigde de directeur Veiligheid.

10 meter van mensen

De concrete aanleiding? Toen leeuwin Darina er donderdagochtend voor koos om uit haar kooi te gaan en rond te dwalen in het dierenpark, moest iedereen zich razendsnel evacueren. Vier mensen haastten zich naar de dichtstbijzijnde “veilige” plek in het park, een oude treinwagon. “Het was de enige plek waar de mensen op dat moment naartoe konden”, klonk het bij de directeur van Planckendael. Maar dat bleek drie uur later de verkeerde keuze te zijn.

De leeuwin was op een bepaald moment minder dan tien meter verwijderd van een viertal mensen, die in de wagon zaten. “De deuren van de trein waren niet honderd procent dicht te krijgen. Daarom hebben wij die verschrikkelijke beslissing gemaakt om te schieten”, reageerde de directeur. Getuigen van de dood van het dier waren die mensen niet, want de leeuwin zou hen van achteren genaderd zijn.

Het eerste schot na de verdovingspijlen was dodelijk, zo klonk het tijdens de persconferentie. “Er zijn inderdaad nog andere schoten gelost, maar dat waren veiligheidsschoten. Ze was op slag dood”, bevestigde het team.

Hoe is dat kunnen gebeuren?

Over de oorzaak van de ontsnapping wilde het dierenpark nog niets kwijt. “Ik wil hier nu in het ijle geen uitspraken doen”, klonk het bij de directeur Veiligheid. “Maar dat is natuurlijk niet de normale gang van zaken. Hoe dat gebeurd is, kan ik niet bevestigen.”

De directeur van Planckendael zelf kon er meer over kwijt. “We denken dat er een menselijke fout is. Voor omgang met wilde dieren en hun verblijf zijn veiligheidsprotocollen voor en we denken dat daar eigenlijk een fout gemaakt is”, reageerde de directeur. “We kunnen wel al zeggen dat er geen sprake is van een gat in de omheining.”

Leeuwin Rani werd op 25 januari 2016 geboren in Planckendael zelf, samen met haar broertjes en zusjes Ravi en Raman.

