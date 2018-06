Vader en zoon veroordeeld voor terroriseren van familie: “Triestig dossier”

Hasselt -

Een 51-jarige man uit Hasselt is door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens slagen aan zijn 27-jarige zoon uit Sint-Truiden veroordeeld tot een werkstraf van 110 uren of een vervangende celstraf van acht maanden. De man raakte niet alleen slaags met zijn zoon, hij bedreigde ook zijn moeder van zeventig. De zoon liet zich niet onbetuigd en terroriseerde zijn grootmoeder, broer, zus en vader. De 27-jarige Truienaar kreeg een werkstraf van 140 uren of een vervangende celstraf van tien maanden. Ze kregen elk een voorwaardelijke boete van 600 euro opgelegd.