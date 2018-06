Sportpsycholoog over immense druk op Rode Duivels: "Voor elke 2 minuten lof, 58 minuten kritiek"

Jef Brouwers. Dat is de man die de Rode Duivels mentaal moet bijstaan. Terwijl tijdens het vorige WK het nut van een gespecialiseerde mental coach nog werd weggelachen, kan bondscoach Roberto Martinez nu rekenen op sportpsycholoog Brouwers. ‘De man die Martinez in het oor fluistert’, zoals Le Soir hem ooit noemde, geeft uitleg.

“Ik reik ideeën aan, het is de coach die daarmee aan de slag gaat”, zei Brouwers aan De Tijd. “We skypen, whatsappen, bellen of mailen als het nodig is. Martinez vindt het niet nodig dat er permanent iemand aanwezig is. Ik pas me daaraan aan. Zolang ik het gevoel heb dat ik een bijdrage kan leveren, doe ik dat met plezier en overtuiging.”

“In het voetbal draait alles in de eerste plaats om het talent van de speler”, ging Brouwers verder. “Maar als talent op alle vlakken goed begeleid wordt, kan er meer uitkomen. Het mentale is een van de aspecten die dan het verschil kunnen maken. Psychologie bepaalt niet of je goed kan voetballen. Maar het kan wel helpen om het onderste uit de kan te halen.”

Immense druk

De sportpsycholoog benadrukt hij hoe groot de druk is die de voetballers constant voelen. “De druk in het topvoetbal is immens”, zei hij. “Hij komt uit alle hoeken. Heel de wereld kijkt mee, er is veel geld mee gemoeid, supporters en journalisten hebben een mening. En zoals auteur Marcus Buckingham het stelt: voor elke twee minuten dat we het over goede dingen hebben, praten we 58 minuten over het slechte. Dat maakt van topvoetbal een geweldig complexe wereld. Daarin kan een psycholoog iets betekenen: in het kaderen en duiden van die complexiteit.”

Nieuwe voetbaltrend

In andere sporten wordt het belang van het mentale aspect van topsport al veel langer erkend. Het voetbal staat echter nogal bekend om zijn conservatieve geest. Toch zijn er enkele landen waar wél aandacht wordt besteed aan de psychologie. Zo maakt sinds 2016 een mental coach deel uit van de technische staf van de Mexicaanse nationale ploeg, en ook de Zweden hebben er een ingelijfd.

Nu doen dus ook de Belgen mee met die trend, al maakt Brouwers niet vast deel uit van de technische staf van Martinez. Hij is niet altijd aanwezig bij de Duivels, maar staat wel permanent ter beschikking van bondscoach Roberto Martinez, mocht die zijn hulp ooit nodig hebben.