Wat gebeurt er met de kinderen en ouders die aan de Amerikaanse grens gescheiden werden? “In sommige gevallen grote kans dat die scheiding voorgoed is”

Donald Trump (en bij uitbreiding de Amerikaanse regering) kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen, omdat op vijf weken tijd meer dan 2.000 kinderen van hun ouders werden gescheiden aan de grens. Met één handtekening maakte Trump daar, na aanhoudende kritiek, een einde aan. “We willen gezinnen samen laten blijven”, zei hij. Maar (hoe) komen de kinderen en hun ouders die al van elkaar gescheiden werden dan weer bij elkaar? En zullen er dan geen kinderen meer worden opgesloten?

Sinds begin mei werden er in de VS al 2.342 kinderen opgesloten in detentiekampen nadat hun ouders illegaal de grens richting Amerika waren overgestoken. Een ‘tijdelijke opvang’, terwijl de ouders naar de cel moeten in afwachting van een proces. De scheiding tussen ouders en kinderen is het gevolg van het zero-tolerantiebeleid van de regering Trump inzake immigratie.

Hoe het nu met die kinderen verder moet, is niet duidelijk. Een echte procedure om kinderen weer met hun ouders te herenigen, bestaat er niet. Er zijn ook geen protocols om ervoor te zorgen dat de ouders en hun kinderen met elkaar contact kunnen houden. Veel kinderen weten niet waar hun ouders zijn, veel ouders weten niet waar hun kinderen zijn terechtgekomen. Dat wel te weten komen, is niet eenvoudig. Zo worden de vluchtelingen geregistreerd onder een nummer, maar veel migranten weten niet wat het nummer is van hun kind.

Folders in het Engels voor Spaanse migranten

Bellen vanuit detentiecentra naar de dienst vluchtelingen, om via de naam en geboortedatum van hun kind iets te weten te komen, is ook een hele opgave: folders van de Amerikaanse overheid met daarop correcte telefoonnummers om de juiste diensten te kunnen bereiken, zijn enkel in het Engels opgesteld, terwijl veel migranten uitsluitend Spaans spreken.

En als ze al kunnen telefoneren, levert dat meestal ook weinig op: vaak hangen de ouders meer dan een half uur aan de telefoon voor ze iemand aan de lijn krijgen, zonder dat ze de mogelijkheid hebben om een nummer achter te laten waarop kan teruggebeld worden. Voor mensen die alweer de grens werden overgezet, is het nog moeilijk: het nummer van de Amerikaanse vluchtelingendienst werkt vaak niet vanuit het buitenland. Werkt het nummer toch, dan is zo’n telefoontje heel kostelijk. Té kostelijk vaak voor migranten die eerder hun hebben en houden hebben achtergelaten op zoek naar een beter leven in de VS.

Zonder kinderen gedeporteerd

Dat laatste is intussen al meermaals gebeurd: mannen en vrouwen die intussen gedeporteerd werden naar eigen land, terwijl hun kinderen nog in de VS zitten. Dat komt onder andere omdat de federale departementen die zich met de problematiek bezighouden, op een ander tempo werken en er tussen die diensten nauwelijks coördinatie is.

De dienst die zich over de ouders ontfermt, moet die mensen zo snel mogelijk weer uit het land krijgen. De dienst die zich bezighoudt met het voogdijschap over de kinderen, werkt dezer dagen veel trager dan normaal (net omdat er zoveel dossiers moeten worden opgestart) en wordt opgelegd om op zoek te gaan naar pleegfamilies voor de kinderen. Maar tegen dat die zaken geregeld zijn, zijn de ouders dus alweer naar land van herkomst. Omgekeerd zijn er ook al meldingen van jonge kinderen die zonder hun ouders weer werden teruggestuurd.

Weinig gegevens

Bijkomend probleem: op het moment dat de overheid kinderen en ouders van elkaar scheidt, worden er te weinig gegevens bijgehouden. “Agenten van de grenspolitie die we vroegen achter informatie over een immigrant die ze hadden gearresteerd, wisten enkel dat die ‘een kind’ bij zich had. Ze wisten niet de leeftijd, de naam of het geslacht van het kind”, vertelde Erik Hanshew, een pro-deoadvocaat, aan Amerikaans magazine The New Yorker.

Van zodra kinderen en ouders gescheiden worden, bevinden ze zich in een ander juridisch traject. Volgens meerdere juridische experts kan het maanden of zelfs langer duren vooraleer de families weer herenigd kunnen worden, zo staat in de Amerikaanse krant New York Times. Meer nog: “Wanneer een ouder is gedeporteerd zonder zijn of haar kind, en die ouder bevindt zich niet langer op Amerikaans grondgebeid, dan is er zelfs een grote kans dat de ouders en kinderen voorgoed van elkaar gescheiden zijn”, waarschuwt John Sandweg, waarnemend directeur van de ICE, de Immigratie- en Douanehandhaving ten tijde van president Obama.

Families samen opgesloten

Het decreet dat Trump woensdag ondertekende, maakt intussen wel een einde aan het scheiden van families. Maar het verandert niets voor de gezinnen die al gescheiden werden. Bovendien betekent het presidentiële decreet niet dat kinderen niet langer zullen worden opgesloten. Ze zullen nog steeds richting detentiecentra worden gestuurd. Want in plaats van dat ouders en kinderen nu apart in detentie worden gehouden, zullen ze nu gewoon sámen vastzitten. En dat voor maximaal 20 dagen. Trump wil intussen die regel aanpassen om langdurige opsluiting van families mogelijk te maken.

