Wilt u dat uw brief een dag later wordt geleverd? Dan moet u vanaf volgend jaar extra betalen

Brussel -

In reactie op de snel dalende brievenpost, voert Bpost vanaf 2019 een nieuwe mogelijkheid in. Klanten zullen kunnen kiezen: zoals vandaag de brieven al de volgende dag geleverd zien, of binnen drie dagen. Dat bevestigt het bedrijf. Wie zijn brief de volgende dag wil geleverd zien, zal daar extra voor moeten betalen.