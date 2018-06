Deze personen komen dit weekend samen om te transformeren in holbewoner, Viking of gladiator

“Ik ga een knielange, linnen onderbroek aantrekken. Ook al ziet niemand ze op de foto.” De gedaanteverwisseling moet kloppen, tot in de onzichtbare details, vindt Sven. Hij is een liefhebber van ‘re-enactment’, oftwel: het naspelen van de wereldgeschiedenis. Van de steentijd over de middeleeuwen tot de Vietnamoorlog: op Historia Mundi, dit weekend in het Limburgse Borgloon, wandelt u in enkele uren van het ene tijdperk naar de andere historische gebeurtenis.

Sven, in het gewone leven bewakingsagent, is dit weekend een Viking. En dat is niet zomaar en spelletje. Want als hij straks 1.200 jaar wordt teruggeflitst, wil Sven geloofwaardig uit de teletijdmachine stappen. De moderne, nylon boxershort gaat dus uit – “synthetische stoffen bestonden nog niet in die tijd”. “Ik moet mijn hele gedachtegang naar de Vikingtijd verplaatsen. Mijn historische kledij aandoen is het begin van dat proces. Zelfs de onderbroek maakt daarbij het verschil.”

Sven en ruim duizend andere liefhebbers reïncarneren in holbewoners, ridders, soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en andere historische personages. Ze doen het voor hun eigen plezier. Maar ook voor dat van de 10.000 bezoekers, die de meest interactieve geschiedenisles van hun leven krijgen.