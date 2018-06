Leeuwin Rani: speels, eigenwijs en geboren in een Vlaamse kooi

Rani. Zo heette de jonge leeuwin uit Planckendael die donderdagmiddag doodgeschoten werd, nadat ze ontsnapt was en ronddwaalde in het dierenpark. Het dier, geboren en getogen in de Vlaamse zoo stond al snel bekend bij heel wat bezoekers om haar speelse manier van doen en de schattige filmpjes.

Op 25 januari 2016 kon Planckendael zijn geluk niet op. Leeuwin Lorena was bevallen van drie schattige welpjes. Omdat ze allemaal in het jaar van de R geboren waren, kregen ze toepasselijke namen: Raman (vrolijkheid), Ravi (zonnegod) en… Rani (koningin).

(De tekst gaat verder onder de video.)

Al snel was er te zien hoe elk welpje zijn of haar eigen karaktertrekjes kreeg. Rani, de kleinste van de drie, huppelde vaak speels en onafhankelijk rond in het verblijf waarvan ze normaal nooit de buitenkant had mogen zien.

Maar op 21 juni 2018 greep de tweejarige leeuwin dan toch haar kans. Meteen vertrok ze op ontdekkingstocht. Vooral de visayawrattenzwijnen interesseerde haar mateloos, waardoor ze bij hen bleef ronddwalen. Het zouden meteen haar laatste stappen buiten het park worden, want drie uur na haar ontsnapping schoten de veiligheidsdiensten haar neer, omdat ze te dicht bij een groep geëvacueerde mensen kwam.