Trieste geschiedenis herhaalt zich bij Colombia: 24 jaar na moord op Escobar wordt speler met dood bedreigd

De Colombiaanse international Carlos Sanchez is via de sociale media met de dood bedreigd. Dat gebeurde nadat hij in de wedstrijd tegen Japan al na drie minuten werd uitgesloten na handspel. Uit de daaropvolgende strafschop scoorde Kagawa de 1-0. Colombia verloor uiteindelijk met 2-1.

Volgens Colombiaanse media is de politie-eenheid voor cybercriminaliteit op het onderzoek gezet om te achterhalen wie de bedreigingen tegen de middenvelder heeft geuit.

De zaak roept pijnlijke herinneringen op aan wat in 1994 met de Colombiaan Andres Escobar gebeurde. Nadat hij op het WK in de VS tegen het gastland een owngoal had gemaakt die mee aan de basis lag van de uitschakeling van Colombia, werd hij enkele dagen later in Medellin doodgeschoten. Ruim 100.000 mensen woonden zijn begrafenis bij. De dader werd een jaar later veroordeeld.

Volgens dezelfde Colombiaanse bronnen zou bij de bedreigingen de naam Escobar zijn gevallen.

Andres Escobar Foto: AFP