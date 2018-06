Bezoeken aan lokale prostituees en medicijnen in ruil voor seks: werknemers van Artsen Zonder Grenzen in opspraak voor seksueel wangedrag

Hoewel Artsen Zonder Grenzen (AZG) in haar gedragscode het bezoeken van prostituees verbied, was dat soort gedrag volgens acht voormalige werknemers wijdverspreid. De vrouwen richten hun beschuldigingen aan een aantal logistieke medewerkers -en dus geen dokters of verplegers- van een van de grootste hulporganisaties ter wereld. De Britse afdeling van AZG zegt een onderzoek te willen opstarten, maar heeft daarvoor meer gegevens nodig.

Een van de ex-werknemers, die vooral vanuit het kantoor in Londen werkte, zag hoe een oudere collega meisjes meenam naar de AZG-accomodatie tijdens een missie in Kenia. “Dat meisje was nog heel erg jong, en er gingen geruchten dat het een prostituee was”, zegt ze. Ze voegt eraan toe dat het “duidelijk” was waarvoor het meisje daar was. “Mijn collega, die op dezelfde plaats verbleef, wist dat het op regelmatige basis gebeurde”, zegt ze nog.

De vrouw gaf aan dat ze het moeilijk vond om iets aan de situatie te doen, omdat de collega in kwestie ouder en hooggeplaatst was. “Bij de oudere collega’s was er echt sprake van machtsmisbruik. Ze waren daar al lange tijd en profiteerden van hun status. Een aantal mannen van middelbare leeftijd hield bijvoorbeeld regelmatig feestjes met jonge meisjes, in een seksuele context.”

“Zo schreeuwerig”

“Het bezoeken van lokale prostituees gebeurde op grote schaal”, beweert een tweede voormalig werknemer, die met Hiv-patiënten werkte in Centraal-Afrika. “Er was een oudere collega die een vrouw bij hem liet intrekken. Het was duidelijk dat het om een prostituee ging, maar hij beweerde dat ze zijn vriendin was. Ze spendeerden de ene na de andere nacht samen. Het was zo schreeuwerig, maar toch zo alomtegenwoordig.”

Lees verder onder de foto.

Themabeeld Foto: BELGA

Aan de verhalen en voorbeelden lijkt geen einde te komen. “Ik zag een collega, hij was nog erg jong, meerdere keren met een prostituee in de toiletten verdwijnen”, klinkt het ook. “Ik kende haar, omdat ze ook in een bar werkte. Later vertelde ze mij dat hij haar betaald had.”

Gebruikte condooms

De mannelijke werknemers gebruikten hun macht niet alleen tegen lokale prostituees, maar ook tegen hun vrouwelijke collega’s. “Ik voelde me ernstig seksueel geïntimideerd door een van mijn collega’s. Het ergste was toen ik na een paar weken terugkwam op mijn kamer en hij daar gebruikte condooms had achtergelaten. Ik werd er misselijk van.”

Het was voor de vrouw moeilijk om tegen het gedrag van haar mannelijke collega in te gaan. Toen ze de ongepaste feiten aan haar baas meldde, gaf hij haar duidelijk te kennen dat ze het conflict moest oplossen, of dat ze anders ontslagen zou worden.

Ebola

Een derde klokkenluider werkte tijdens de Ebolacrisis in Libië, waar het een gangbare praktijk was voor enkele mannelijke werknemers om jonge meisjes medicatie te geven in ruil voor seks. “Hij zei dat meisjes die hun ouders verloren hadden aan Ebola alles zouden doen om aan medicijnen te geraken.” Volgens de vrouw zouden enkele collega’s er ook herhaaldelijk over hebben lopen opscheppen.

De BBC heeft nog niet kunnen bewijzen dat de ex-werknemers de waarheid spreken. Artsen Zonder Grenzen zegt een onderzoek te willen instellen, maar heeft daarvoor meer gegevens nodig. “We tolereren geen misbruik, intimidatie of uitbuiting”, zegt Gemma Gillie, woordvoerder van AZG in het Verenigd Koninkrijk, aan De Standaard. “Het spijt Artsen Zonder Grenzen diep als mensen slachtoffer werden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar we zijn tevreden met de aandacht voor deze aanklachten. Hoe meer mensen praten over deze zaken, hoe minder het zal worden aanvaard in de wereld. Dat zal ook leiden tot meer rapportage van grensoverschrijdend gedrag.”

LEES OOK. 24 gevallen van ongewenst seksueel gedrag bij Artsen zonder Grenzen in 2017

Het zijn niet de eerste beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van werknemers van Artsen Zonder Grenzen. Eerder dit jaar kwam een schandaal rond seksueel misbruik bij de organisatie uit. In 2017 kreeg AZG 146 meldingen van ongepast gedrag, waarvan in 40 gevallen na intern onderzoek sprake bleek te zijn van misbruik of ongewenst gedrag.