Hoe leeuwin Rani kon ontsnappen en waarom ze doodgeschoten werd

Was er echt geen andere mogelijkheid dan de leeuwin die donderdagochtend ontsnapte in Planckendael te doden? Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vraagt een grondig onderzoek. Hij wil weten waarom het dier niet verdoofd werd. Maar volgens experts is dat niet zo eenvoudig en kan er op zo’n moment geen risico worden genomen. Toch niet als het om een leeuw gaat.

Bij de zoo van Planckendael wil men het onderzoek afwachten om conclusies te trekken over wie er in de fout is gegaan. Want de ontsnapping van de tweejarige leeuwin Rani, donderdagochtend, is zo goed ...