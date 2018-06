Amerikaans magazine vat kritiek op immigratiebeleid Trump in straffe cover samen

Kritiek uit binnen- en buitenland op Trump. Zelfs zijn eigen partij was bij momenten scherp voor wat er zich de voorbije weken aan de grens met Mexico afspeelde. En ook de Amerikaanse media spaarden hun kritiek de voorbije dagen niet op het nieuwe ‘zero-tolerantiebeleid’ van de regering Trump ten aanzien van migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de VS oversteken. Het beleid dat ertoe leidde dat ouders en hun kinderen van elkaar gescheiden werden.

Een foto van een huilend kind aan de grens ging de wereld rond. Het is het kind vanop die foto die Amerikaans magazine Time nu gebruikt op de cover van zijn nieuwe editie. Het kind kijkt naar omhoog, richting president Trump die neerkijkt op het meisje. Met daarbij enkel de tekst ‘Welkom in Amerika’.

“Zonder een grens, heb je geen land”, zette Trump op 19 juni op Twitter. Dat weet iedereen, bevestigt Time ook. “Maar de vraag is, wat voor een soort land?”, vraagt Time-journalist Karl Vick zich af in een snijdend opiniestuk. Vick gaat zelfs verder en zegt dat de wereld zich dat al afvraagt sinds november 2016, sinds de verkiezingsoverwinning van Trump: wat voor een land is Amerika nog?

Ook het decreet dat Trump ondertekende dat een einde zou moeten maken aan het scheiden van kinderen en hun ouders, maakt volgens Vick van het Amerika van Trump niet meteen een beter land. “Zijn nieuwe regels suggereren dat families niet alleen samen zullen worden opgesloten, maar dat dit mogelijk ook voor onbepaalde tijd is.

Time Magazine deelde de cover op zijn Facebookpagina en die werd intussen al veelvuldig gedeeld en kreeg al meer dan 22.000 likes.

2.342 kinderen van ouders gescheiden

Sinds begin mei werden er in de VS al 2.342 kinderen opgesloten in detentiekampen nadat hun ouders illegaal de grens richting Amerika waren overgestoken. Een ‘tijdelijke opvang’, terwijl de ouders naar de cel moeten in afwachting van een proces. De scheiding tussen ouders en kinderen is het gevolg van het zero-tolerantiebeleid van de regering Trump inzake immigratie.