Tijger wil zoobezoeker “aanvallen”, maar botst dan tegen raam van afgebakend terrein

Mike, de tijger van de zoo in Louisiana, had een bezoeker gezien die hij wel zag zitten als toetje. Heel kalm en voorzichtig kwam hij dichterbij tot hij plots op zijn achterste poten ging staan met een bijhorende grom. “Holy shit!”, klonk het bij de bezoekers.

Eén jongeman had al langer in de gaten dat de tijger dichterbij aan het sluipen was. “Blijf staan en verroer geen vin”, zei hij tegen zijn vrienden. Maar toen de tijger eenmaal ‘aanviel’, waren de jongens toch geschrokken. “Ik heb geleerd dat je nooit je rug mag keren naar zo’n dier”, zei een van de vrienden achteraf al lachend.