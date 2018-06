Mbappé is de jongste doelpuntenmaker ooit voor Frankrijk op WK (bij wereldtitel in 1996 was hij zelfs nog niet geboren)

Kylian Mbappé scoorde de 1-0 tegen Peru en is daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit voor Frankrijk op een groot tornooi (WK of EK). Mbappé pakt met zijn 19 jaar en 183 dagen het record af van David Trezeguet die 20 jaar en 246 dagen oud was in 1998.

Fun fact: toen Frankrijk in 1998 wereldkampioen werd… was Mbappé nog niet eens geboren!

