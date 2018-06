Koko, gorilla die gebarentaal kende, gestorven in Californië

Koko, een gorilla in gevangenschap die wereldbekend werd met haar kennis van gebarentaal, is woensdag op de leeftijd van 46 jaar in Californië gestorven, zo heeft de Gorilla Foundation gemeld, die het dier opvolgde. De primaat, die op 4 juli 1971 in de zoo van San Francisco geboren werd, stierf “in haar slaap”, preciseerde de stichting.

Een dierenpsychologe, Francine Patterson, begon Koko vanaf 1972 gebarentaal te leren. De gorilla kreeg zo gaandeweg meer dan duizend woorden onder de knie.

Er werden talrijke reportages over haar gemaakt, te beginnen met National Geographic, dat haar in oktober 1978 toonde toen ze een foto van zichzelf maakte terwijl ze in de spiegel keek. Koko werd ook beroemd met haar affectie voor een katje, dat ze All Ball genoemd had en waarvan een kinderboek gemaakt werd dat een klassieker werd “Koko’s kitten”. Toen de kat overreden werd, was Koko maandenlang verdrietig.

De gorilla had ook aanleg voor schilderkunst en nam op het internet deel aan discussies met haar talrijke fans.