Bpost gaat aantal rode brievenbussen verminderen

Brussel - Bpost gaat het aantal rode brievenbussen verminderen. Dat heeft het postbedrijf donderdag bevestigd naar aanleiding van een investeerdersdag in Brussel.

Zo haalde bpost een “aanpassing van het operationeel netwerk aan de nieuwe behoeften van de klant” aan. De woordvoerster verduidelijkt dat dit bijvoorbeeld op termijn een verhoogde sorteercapaciteit voor pakjes in de sorteercentra betekent. Maar dus ook een vermindering van het aantal rode brievenbussen waarin post kan worden afgeleverd.

Momenteel zijn er zowat 13.000 brievenbussen en dat is al tien jaar hetzelfde, zegt de woordvoerster. Maar in vele bussen wordt amper nog post gedeponeerd. Hoeveel brievenbussen verdwijnen, is nog niet duidelijk. “Daar kunnen we nu nog geen aantal op plakken.”

In mei had CEO Koen Van Gerven al aangegeven dat hij wil snoeien in het aantal brievenbussen. “Sinds tien jaar is het aantal brieven dat daarin wordt gepost met de helft gedaald. In zo’n duizend brievenbussen zitten niet meer dan drie à vier brieven per dag. Het lijkt me dan ook logisch dat we nadenken of het aantal brievenbussen kan worden verminderd”, klonk het.

Woensdag wordt CEO Van Gerven verwacht in de Kamercommissie Infrastructuur voor een hoorzitting over het postbedrijf.