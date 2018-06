Youri Tielemans amuseert zich als jongste tussen Rode Duivels: “Kevin De Bruyne is een voorbeeld”

Youri Tielemans (21) heeft weinig uitzicht op speelminuten in Rusland, maar dat neemt niet weg dat de benjamin van de selectie het enorm naar zijn zin heeft.

“Een WK is het mooiste wat je als voetballer kan bereiken”, zegt Tielemans. “Ik probeer te genieten van elk moment. Ik werk graag hard en dat zie je ook aan mij. De opwarmingen zijn ook steeds heel plezant. Dus ja, ik lach veel. Maar als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan. De trainer heeft zijn basisploeg, maar het is aan ons om te tonen op training dat we de ploeg ook kunnen helpen. Voor de invallers was het daarom een beetje jammer dat we woensdag niet trainden, maar dan moet je de discipline hebben om op jezelf iets te doen.”

Tielemans leert met zijn ogen in het trainingscentrum in Dedovsk. “Kevin De Bruyne is een voorbeeld. Hij heeft veel spelinzicht, behoudt de kalmte en speelt juist in. In de toekomst hoop ik zijn plaats te kunnen innemen. Al heb ik wel een andere manier van spelen dan Kevin. Ik hoop nu nog zo veel mogelijk te leren, want enkele andere Rode Duivels spelen al enkele jaren langer op een hoog niveau.”