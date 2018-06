Melania Trump bezoekt opgesloten kinderen en draagt voor vertrek uiterst ongepaste jas

First lady Melania Trump bracht een verrassingsbezoek aan een detentiecentrum voor kinderen. Melania zou een belangrijk aandeel gehad hebben in het stopzetten van de gescheiden opsluiting. Eerder uitte ze al kritiek op het beleid van haar man. Voor vertrek droeg ze echter een olijfgroene parka met een uiterst ongepast opschrift. “I really don’t care, do u (sic)?”, stond te lezen in grote letters op haar rug. Bij aankomst droeg ze een andere jas.

“Het kan me werkelijk niet schelen, jij wel?”, stond er te lezen op de jas. Britse media melden dat het om een jas van Zara gaat en dat het kledingstuk 39 dollar kost. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zit er geen verborgen boodschap achter de tekst. Bij aankomst had ze de jas geruild voor een beige exemplaar.

De jas die Melania bij vertrek. Op de rug staat “I really don’t care, do u?” Foto: ZARA

Eens geland bezocht Melania het Upbring New Hope Children”s Center in Texas, waar kinderen van Mexicaanse families die illegaal de grens oversteken, worden opgesloten. De first lady sprak er met zorgverleners, die haar verzekerden dat er goed voor de kinderen gezorgd wordt.

“Ik ben blij hier te zijn en ik kijk ernaar uit om de kinderen te zien, maar ik wil jullie eerst bedanken voor het het heldenwerk dat jullie elke dag doen voor die kinderen”, verklaarde Trump aan de medewerkers. “Ik wil ook weten wat ik kan doen om deze kinderen zo snel mogelijk weer bij hun ouders te krijgen.”

In het Upbring New Hope Children”s Center zitten 55 kinderen tussen 12 en 17. Zes onder hen werd van hun ouders gescheiden nadat ze samen hadden geprobeerd de grens over te steken.

Trump onder druk van gezin

Volgens Amerikaanse media speelde de druk die Melania uitoefende een belangrijke rol in de beslissing van president Trump woensdag om families die opgepakt worden aan de grens in de toekomst wel samen op te sluiten. “We moeten een land zijn dat de wetten naleeft, maar ook een land dat bestuurt met het hart”, had de first lady eerder laten verstaan.

“Ivanka is er heel gevoelig voor, mijn vrouw is er heel gevoelig, ik ben er heel gevoelig voor. Ik denk dat iedereen met een hart er heel gevoelig voor zou zijn. We zien gezinnen niet graag gescheiden worden”, verwees ook Trump zelf bij zijn beslissing naar de invloed van zijn familie.

De reis naar Texas is de belangrijkst trip die Melania onderneemt sinds ze op 14 mei een nieroperatie onderging. Daardoor verscheen de first lady verschillende dagen niet meer in het openbaar.