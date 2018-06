Argentijnse doelman blundert: Messi moet het met lede ogen aanzien

Argentinië balanceert op de rand van de uitschakeling nadat het in zijn tweede wedstrijd na 54 minuten op achterstand kwam tegen Kroatië. De Argentijnse doelman Caballero wilde een terugspeelbal over de opzittende Rebic lepelen maar dat draaide helemaal verkeerd uit. Rebic joeg zonder pardon de 0-1 over de goalie hoog tegen de touwen. Caballero is bij Chelsea de doublure van Thibaut Courtois.