Olivier Deschacht (37) kan naar twee eersteklassers, samen Van Holsbeeck al gespot op Bosuil

Het pensioen van Olivier Deschacht (37) is misschien nog niet voor meteen. De verdediger is ontgoocheld omdat hij bij Anderlecht geen nieuw contract kreeg en de honger om zich nog een jaar te bewijzen groeit. Antwerp en Zulte Waregem informeerden alvast en op de Bosuil werd Deschacht zelfs gespot aan de zijde van Herman Van Holsbeeck.

Voor het eerst in 17 jaar begon Anderlecht aan het seizoen zonder Olivier Deschacht. Het telefoontje van Luc Devroe om afscheid te nemen, zindert wel nog na. “Olivier reageerde teleurgesteld en zelfs een beetje kwaad”, aldus Devroe. “Het was duidelijk dat hij nog een jaar wou voetballen, maar soms moet je moeilijke beslissingen nemen. Olivier mocht dan wel zeggen dat hij vrede wilde nemen met een plaats op de bank, maar het karakter van een 37-jarige verander je niet meer. Gezien de problemen van vorig seizoen (Deschacht vloog naar de B-kern, nvdr), zijn leeftijd en ons verjongingsproces , besloten we om niet met Ollie door te gaan. Het jaar te veel wilden we niet riskeren.”

Met Van Holsbeeck?

Een functie binnen Anderlecht had één en ander kunnen oplossen, maar dat is geen optie. “We gaan geen functie creëren om functies te creëren”, vervolgde Devroe. “Er loopt hier al genoeg volk rond.”

Als Deschacht een beetje teert op revanchegevoelens zien ze hem misschien sneller terug dan verwacht. Als tegenstander op het veld. Gisteren circuleerde een foto van Olivier Deschacht aan de Bosuil geflankeerd door niemand minder dan Herman Van Holsbeeck. Ook die heeft nog een eitje te pellen met RSCA en kan met zijn goeie banden bij Antwerp fungeren als tussenpersoon. Er werd ons alleszins bevestigd dat The Great Old interesse heeft.

Maar Antwerp is niet de enige gegadigde. Zulte Waregem polste de jongste jaren wel vaker naar Deschacht en deed dat ook nu weer. CEO Eddy Cordier van Zulte Waregem: “We informeerden naar Deschacht en het dossier is - net als dat van Buffel - hangende.”

Het zijn goeie vrienden, Buffel en Deschacht. De 36-jarige flankaanvaller was vorig week nog op het kerkelijke huwelijk van de verdediger en samen kunnen ze misschien nog een rol spelen in Waregem. Buffel kan de troef zijn van Essevee. Deschacht liet dan wel eerder verstaan dat hij nooit voor een ander team dan Anderlecht zou spelen, maar nu lijkt hij daar toch anders over te denken.