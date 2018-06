Gesloten training, veel open vragen bij AA Gent: transfermolen draait nog volop

AA Gent hervatte de trainingen, maar dat gebeurde dit keer zonder pers of supporters. Wel gaf trainer Yves Vanderhaeghe tekst en uitleg. Conclusie: het is afwachten tot we meer zicht hebben op het nieuwe AA Gent. “We zijn nog aan het kneden en zoeken naar een vaste kern”, zegt Vanderhaeghe. “We zijn nog volop op zoek naar twee stevige aanwinsten”, aldus voorzitter De Witte.

Simon en Kalu nog in Gent

AA Gent wil Simon en Kalu verkopen, maar er is geen concreet bod voor hen. Dat Liverpool 10 miljoen pond veil had voor Simon was fake news. Simon gaat zijn laatste contractjaar ...