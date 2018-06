“Plofkrakers behoren tot één gemeenschap, en geven kennis aan elkaar door”

Het gerecht heeft gisteren op een spoedvergadering besproken hoe het de plofkrakersbende kan stoppen die nu al een maand lang bank­automaten leegrooft. Meer dan waarschijnlijk moeten de speurders de daders over de grens gaan zoeken: in Nederland heeft het gerecht een lijst met 300 ­verdachte plofkrakers. “Ze geven hun kennis en expertise aan elkaar door.”

Vier gemaskerde mannen drongen woensdagnacht rond 3.15 uur binnen in de Bpost Bank in Lummen. Buren werden gewekt door een luide knal. “We zagen nog een zwarte auto zonder nummerplaat wegrijden”, vertelde buurman Bert Van Dikkelen. De bank had, zoals vorige week door de sector ­beslist werd, ’s nachts de deuren ­afgesloten. Maar dat hield de krakers dus niet tegen: ze braken binnen en bliezen de bankautomaat op met gasflessen.

Op hetzelfde moment beroofden twee gangsters op dezelfde manier een automaat in Lommel. Hoeveel er werd buitgemaakt, wil Bpost niet kwijt.

Altijd met Nederlandse tongval

Opvallend: ook nu weer hoorden ­getuigen hoe de overvallers met een Nederlandse tongval spraken. Dezelfde bende zou de afgelopen maand al in Tielt-Winge, Kinrooi, Buggenhout en Boechout hebben toegeslagen. Een zevende roof, in Seneffe, wordt toegeschreven aan copycats.

Bij onze noorderburen zijn plofkraken al jaren een plaag. De rovers ­gebruiken er zware explosieven, en ze riskeren hun leven in confrontaties met de politie. Het fenomeen piekte in 2013, toen er 129 plofkraken waren.

“We schatten dat er in heel Nederland zo’n 300 plofkrakers rondlopen. Maar het merendeel, de harde kern, komt van hier uit Utrecht”, zegt Ties Kortmann van het Nederlandse parket Midden-Limburg. Nederland heeft ondertussen drie landelijke teams die voltijds op de plofkrakers jagen.

“Om een plofkraak te kunnen uitvoeren heb je kennis en expertise ­nodig. Anders dan bij een gewone bankoverval kan je er niet op eigen houtje aan beginnen. De daders ­behoren tot eenzelfde gemeenschap, en daarbinnen geven ze de kennis aan elkaar door.”

Het gaat om twintigers en dertigers, met een criminele achtergrond. Volgens Nederlandse media zou het vooral om Marokkaanse mannen gaan. Dat wil Kortmann niet bevestigen. “Het is een grote, diverse groep. Ze slaan ook steeds in een andere samenstelling toe: het zijn niet altijd dezelfde drie of vier bendeleden die de overvallen plegen. Ze hebben een voorkeur voor snelle wagens, waarmee ze heel snel kunnen ontkomen.”

De grote massa bleef tot nu buiten schot van het gerecht. “Ons onderzoek loopt. Maar we moeten van elke verdachte kunnen aantonen op welke dag en op welk moment hij toesloeg. Aantonen dat hij een bendelid is, is niet genoeg. Er komt heel veel forensisch onderzoek bij kijken.”

Toch is het aantal plofkraken in Nederland de afgelopen jaren gedaald. Er kwamen technologische beveiliging en strengere straffen. De krakers schakelden over op explosieven, en gingen vervolgens automaten in Duitsland beroven. “Het zou niet ­onlogisch zijn dat ze nu ook in België opduiken”, denkt Kortmann.

Het Belgische federaal parket organiseerde gistermiddag een coördinatievergadering met de zeven betrokken parketten, om informatie over de overvallen uit te wisselen. Er zou nog geen verzoek om hulp aan de Nederlandse autoriteiten zijn verstuurd.

Bpost liet weten dat het versneld ­extra veiligheidsmaatregelen zal ­nemen. Zo zal er minder cash geld in de bankautomaten zitten.

Ook in het Duitse Kleef werd woensdagnacht een plofkraak ­gepleegd. De daders vluchtten weg richting Nederland.