In welke landen moeten ze komen? En hoe moeten ze er dan uitzien? Alles wat u moet weten over asielkampen buiten de EU

Het idee om buiten de EU asielkampen op te richten, krijgt veel steun binnen Europa. Buiten de Europese Unie is het enthousiasme veel kleiner. De Noord-Afrikaanse landen zien het niet zitten, en ook de vluchtelingenorganisaties die het werk moeten doen zijn kritisch. Wat weten we tot nog toe over die asielkampen / hotspots / sorteercentra of hoe je ze ook noemt?