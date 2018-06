Sekshotel is niet het enige ‘vreemde’ subsidiedossier, ook deze West-Vlaamse projecten krijgen elk 20.000 euro

“Het gaat om een logiesvorm van de toekomst”, klonk het gisteren. Dezelfde dag dat een artikel over het hotel in deze krant verscheen, werden de subsidies “on hold” gezet. Foto: Simon Moutton

Brugge - Na danig wat heisa heeft West-Vlaanderen de sponsoring van een rendez-voushotel in de gemeente Schore on hold gezet. Dat besliste het provinciebestuur enkele uren nadat deze krant het verhaal bracht van het gesubsidieerde hotel d’amour, waar koppels enkele uren kunnen vertoeven in erotisch ingerichte kamers. Franky De Block, de gedeputeerde van Toerisme, vraagt een “diepgaand onderzoek”. Nu blijkt dat er nog andere vreemde dossiers lopende zijn. De dossiers zijn niet per se allemaal pikant, maar ze roepen toch vragen op.

Sea Nat (Koksijde)

Een bed & breakfast specifiek gericht op naturisten. De focus ligt op ontstressen, en vervult volgens de eigenaars zo een “therapeutische functie”. Het project zou ook nagenoeg volledig energieneutraal zijn. “Een noodzakelijke voorwaarde voor het naturistisch gedachtegoed”, luidt het.

Het hotel kreeg een subsidie voor een exclusieve business-suite. “Zo willen we een nieuw publiek bereiken dat luxe zoekt”, zeggen de uitbaters. De suite bevat onder meer een sigarenruimte en biedt zicht op zee.

Les Cabanes D’Ostende (Oostende)

Dit project voorziet in een “tiental luxueuze gastenverblijven in een oase van groen in de stad, dicht bij de zee”. Door de cabanes in een autovrij park te plaatsen, “is er optimaal contact met de natuur”.

Hotel Soll Cress (Koksijde)

Volgens de uitbaters is de restaurantruimte van dit 50 jaar oude hotel aan vernieuwing toe. “We willen het verbouwen naar de hedendaagse wensen, met toch een knipoog naar het verleden”. Dat wil het hotel doen door te werken met de “Oostenrijkse Tirolstijl”.

Hotel Louisa (Oostende)

Via de extra sponsoring gaat dit hotel “de inkom, receptie en bar restylen en luchtiger maken”. Zo komen er onder meer tafelspelen en een “gezellig haardvuur” bij.