Iets meer Belgische fans dan tegen Panama: duizend tickets verkocht voor wedstrijd tegen Tunesië

Tegen Panama waren het er 350, tegen Tunesië in Moskou zijn het er toch al een beetje meer dan 1.000: het aantal tickets dat door Belgische fans werden gekocht bij de officiële fanclub 1895.

Zij worden morgen allemaal in hetzelfde vak ondergebracht. De Belgische fans ­zullen dus met meer vertegenwoordigd zijn dan in hun wedstrijd tegen Panama. Uiteindelijk worden er in het Spartak ­Stadium 2.000 Belgische fans verwacht want er konden ook nog via andere kanalen tickets worden aangekocht. Voor Engeland, tegenstander volgende donderdag, werden via de fanclub 1.600 tickets verkocht.