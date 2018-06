Kritiek op minister? Dan geen bescherming meer tegen de maffia

Roberto Saviano, de Italiaanse auteur van het succesvolle boek ‘Gomorra’, riskeert niet langer beschermd te worden tegen wraakzuchtige maffiosi. Hij ligt zwaar in de clinch met de extreemrechtse binnenlandminister Matteo Salvini, die ermee dreigt zijn politiebescherming op te heffen.

“Hij is een cynische man zonder scrupules. Hij wil alleen maar zieltjes winnen door mensen te bedreigen. Matteo Salvini is een radicale clown. En met dergelijke clowns praat je niet, want dat is alleen maar tijdverlies.”

Roberto Saviano neemt geen blad voor de mond als hij zich in Italië out als felle tegenstander van de extreem-rechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (45). De twee liggen al geruime tijd zwaar in de clinch met elkaar. Salvini is in Italië de man die zijn extreemrechtse partij Lega doet pieken in de peilingen. Zijn radicale discours tegen migranten en Roma lijkt uitstekend aan te slaan bij de Italianen. Twitter is daarbij zijn geliefkoosde uitlaatklep voor zijn woede over alles wat in Italië in zijn ogen verkeerd loopt. Geen wonder dat hij grote fan is van Donald Trump.

Een van zijn grootste tegenstanders is dus Roberto Saviano, een van de beroemdste Italiaanse schrijvers. Hij bracht in 2006 zijn – intussen verfilmde –maffiaboek Gomorra uit. Omdat tal van maffiosi dreigden met wraak, krijgt de auteur al jarenlang politiebescherming. Maar die riskeert hij nu te ver­liezen, nadat hij zich in Italiaanse ­media bijzonder kritisch uitliet over Matteo Salvini.

“Het is hoog tijd om de politiebescherming van Roberto Saviano te her­evalueren, want die kost de Italiaanse belastingbetaler véél centen terwijl de auteur zelf vaak in het buitenland vertoeft”, suggereerde de minister plots. Smalend ging hij op televisie nog een stap verder. “Roberto Saviano is de laatste van mijn zorgen. Hier, ik stuur hem een kusje voor mocht hij dit horen.”

Saviano zelf is niet onder de indruk. “Matteo Salvini behandelt mij zelf als een maffioos. De voorbije jaren ben ik bedreigd door de ‘Ndrangheta en Zuid-Amerikaanse drugsbendes. Maar voor deze onnozelaar ben ik echt niet bang.”

Afwachten of Salvini voet bij stuk houdt. Maar de toon is gezet en zijn radicale manier van praten blijkt aan te slaan bij de Italianen. Zijn partij, de ­Lega, haalt nu tussen de 25 en de 30 procent. Enkele maanden geleden was dat nog maar 17 procent. Het ziet er dus niet naar uit dat de minister de komende dagen een toontje lager zal zingen.