Franse revolutie in Tunesië: ’originele’ Tunesiërs wantrouwig tegenover import-landgenoten

Tunesië hoopt zaterdag op een WK-stunt tegen België met dank aan een injectie Frans talent. Vier nieuwe spelers – sommigen spreken amper Arabisch – kwamen pas in maart in de selectie. De Tunesische anciens kijken wantrouwend toe, bondscoach Nabil Maaloul moet zijn Franse revolutie met fluwelen handschoenen doorvoeren.

Zijn transfer deed wenkbrauwen fronsen. Anice Badri, geboren en getogen in Lyon, was drie jaar lang een gewaardeerde aanvaller van Moeskroen. Hij vormde een gesmaakt duo met Abdoulay Diaby en leek op zijn 25ste klaar voor een stap hogerop. Maar in de zomer van 2016 koos hij voor Ésperance de Tunis, uit het land van zijn ­ouders. Een transfer van Europa naar Afrika, maar voor Badri een stap hogerop.

“Espérance de Tunis is niet zomaar een club, het is een referentie in het Afrikaanse en het Arabische clubvoetbal”, vertelt hij. “Met Moeskroen speelde ik tegen de degradatie, met Espérance won ik twee nationale titels, een nationale beker en het Arabische kampioenschap voor clubs. Ik speel hier alle matchen terwijl ik bij Moeskroen vaak af te rekenen had met kleine pijntjes.”

Er was nog een andere reden die ­Badri niet vermeldt. Door te schitteren in de populairste club van het land kon hij zich in de kijker spelen van de nationale ploeg. De Africa Cup en het WK stonden voor de deur. Badri gokte en won. Hij kreeg een kans bij de Adelaars van Carthago en scoorde een belangrijke kwalificatiegoal tegen Congo. Sindsdien wordt hij door de Tunesiërs als een van hen beschouwd.

Arabisch

Anice Badri is niet de enige Tunesische Fransman in de selectie. Ook sterspeler Wahbi Khazri (Rennes) en Naïm Sliti (Dijon) maken al enkele ­jaren deel uit van de nationale ploeg. Maar in maart riep bondscoach Nabil Maaloul plots vier nieuwe ‘Fransen’ op: doelman Mouez Hassan (Chateauroux), verdediger Yohan Benalouane (Leicester), ­middenvelder Ellyes Skhiri (Montpellier) en aanvaller Saïf-Eddine Khaoui (Troyes).

“Tunesië doet eigenlijk niets anders dan wat ­Algerije en Marokko al heel wat langer doen: ­actief spelers in Europa ronselen”, zegt Yassine Bouali, een Franse journalist die zich specialiseert in Noord-Afrika. “Tunesië liep daarin achter omdat de nationale ploeg maar weinig voorstelde en de voetbalbond te weinig gestructureerd was om jonge talenten in Europa op te sporen en te benaderen. Tegen dat ze hen kenden, was het vaak al te laat.”

Van het viertal nieuwkomers kon voorlopig alleen doelman Hassen een basisplaats afdwingen. Maar hij blesseerde zich al vroeg in de eerste wedstrijd tegen Engeland en is out voor het WK. Het is uitkijken of Maaloul tegen België enkele andere Fransen gaat gebruiken. De kwestie ligt gevoelig, want ze nemen de plaats in van de Tunesische anciens die de kwalificatie hielpen afdwingen. Een speler als Ellyes Skhiri sprak thuis nooit Arabisch en probeert nu de taal te leren. Andere ­Tunesische spelers spreken geen Frans.

Een bijzonder geval is de 31-jarige Yohan Benalouane die in maart bij de selectie kwam. De verdediger speelde dit seizoen geen minuut in de Premier League en speelde alleen maar enkele wedstrijden in de ­Engelse bekers. Maaloul gaf hem de voorkeur op Aymen Abdennour, jarenlang sterkhouder in de verdediging maar op een zijspoor bij ­Marseille. Het gevolg is dat ­Benalouane onder grote druk staat.

Woensdag kwam het tot een aanvaring op training met een journalist. Benalouane had geen zin in een interview en bolde het prompt af.

Gisteren was de pers helemaal niet welkom meer in het training­centrum van Vnukovo. Maaloul moet op ­eieren lopen om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Om de zaken nog ingewikkelder te maken is de ­Tunesische nationale ploeg populairder in Frankrijk dan in ­Tunesië. De oefenwedstrijd tegen Iran in Tunis lokte 5.000 fans, die in ­Nice tegen Costa ­Rica 9.000 supporters. De reden hiervoor is dat de Tunesiërs vooral verzot zijn op het clubvoetbal en de internationale clubcompetities.

“Een goeie prestatie op het WK kan alles veranderen”, zegt Yassin Bouali. “Als Tunesië wint zijn alle Tunesiërs blij. Dan maakt het niet uit of je uit Frankrijk of Tunesië komt.”