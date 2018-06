Tunesische De Bruyne: “Ik ga Kevin niet om zijn truitje vragen”

De Tunesiër die morgen het eerst in het oog zal springen is Fakhreddine Ben Youssef. De rechterflankaanvaller en spits is niet alleen bijna 1 meter 90 groot, met zijn rosse haren en blauwe ogen geldt hij als ‘de Tunesische Kevin De Bruyne’.

De Tunesische en Belgische KDB zijn op vijf dagen na precies even oud en zijn beide uiterst bescheiden en voorkomende types. Beiden blinken ook uit in loopvermogen en hebben een aardig schot met rechts in de voeten. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Zo is de ene volgens de toonaangevende website Transfermarkt.de 1 miljoen euro waard en de andere 150 miljoen. Hoewel Fakhreddine Ben Youssef een grote bewonderaar is van zijn Belgische evenknie zet hij zijn gevoelens zaterdag opzij.

“Het is zeker geweldig om tegen sterren uit Engeland en België te spelen, maar ik ga na afloop niet het truitje van Kevin De Bruyne vragen. We zijn hier om Tunesië, ons land, te vertegenwoordigen. Ons doel is 3 punten halen en niet een voetbalshirt proberen te veroveren.”

Maar als De Bruyne het hem zelf komt aanbieden, zal hij geen neen zeggen.

“Ik ben dol op de voetballer Kevin De Bruyne. Sinds hij onder Pep Guardiola bij Manchester City speelt is hij een van mijn favoriete spelers. Ik hou van voetballers die verzorgd voetballen en daar is De Bruyne een van de allerbeste van. Ik vond het heel spijtig toen City in de Champions League verloor van Liverpool.”

Ben Youssef beleefde net als zijn ploegmaats zijn WK-debuut tegen Engeland en lag aan de basis van de penaltyfout van De Bruynes ploegmaat Kyle Walker. Hij ging neer onder de elleboogbeweging van Walker. “Het was zeker een elleboogstoot en penalty”, aldus Ben Youssef.