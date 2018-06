Familiebedrijf sluit deuren na 130 jaar, 38 mensen maalderij Dossche Mills verliezen hun job

Deinze - Maalderij Dossche Mills sluit volgend jaar haar fabriek in de Tolpoortstraat. Door de sluiting komen alle 38 werknemers op straat te staan.

Dossche Mills is een van de grootste maalderijen van Europa en behoort tot de belangrijkste producenten en leveranciers van bakkerijgrondstoffen. De maalderij is een familiebedrijf sinds het ontstaan in 1875. De sluiting van de fabriek in de Tolpoortstraat, gepland voor de zomer van 2019, komt toch niet helemaal als een verrassing.

“We liggen al ruim vijftien jaar in een procedureslag met enkele buurtbewoners omdat de fabriek in een stadscentrum ligt en zij vinden dat we geen recht hebben om daar een fabriek te hebben”, legt CEO Kristof Dossche uit.

Weinig investeringen

“In 2020 loopt de milieuvergunning van de fabriek af. Door de onzekerheid over die vergunning werd de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd en kwam de infrastructuur achterop te staan. De timing voor de stillegging was eerder nog niet duidelijk, maar die zal nu geleidelijk aan gebeuren tot de sluiting in juli 2019.”

De 38 werknemers zullen wellicht niet terechtkunnen in een andere productieafdeling in Merksem, Antwerpen. “We gaan de productie naar daar verplaatsen, maar we moeten ons weinig illusies maken als we aanbieden om werknemers uit Deinze een job zeventig kilometer verderop te geven. Het is geen prettige beslissing om te nemen.”

Vakbondsafgevaardige Chris Van Bever (ACV) reageert ontgoocheld. “We vragen al jaren om investeringen, maar we merkten zeker de laatste jaren dat die vraag werd weggewuifd door de directie”, klinkt het. “Er is een politieke keuze gemaakt om op een andere locatie te investeren, bij voorkeur in het buitenland en Nederland”, verwijst hij naar de overname van het bedrijf Meneba Holding uit Rotterdam eind vorig jaar. “Dat terwijl er in Deinze werknemers al hun hele leven in dienst zijn van Dossche Mills en nu op zoek moeten naar een andere werkgever.”

Regeling treffen

Van Bever hoopt het aantal geschrapte banen te reduceren. “Maar bijvoorbeeld naar de productiefabriek in Antwerpen verhuizen, is gezien de verplaatsing en bereikbaarheid zeker geen ideale oplossing. We gaan nu komende week samenzitten met het bestuur om een regeling te treffen.”

Afdankingen zijn er nog niet: die kunnen er ten vroegste in januari komen. “Ik hoop dat de familie Dossche haar verantwoordelijkheid opneemt en niet iedereen zomaar op de keien gooit. De familie staat zeker niet zo gekend en dus heb ik er vertrouwen in dat zij die verantwoordelijkheid zal opnemen.”

Burgemeester: “vloek en zegen”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) betreurt het verlies aan jobs, maar beseft dat de sluiting van de fabriek van Dossche Mills een zegen kan zijn voor de stadskernvernieuwing. “We zullen met de stad de werknemers ook maximaal ondersteunen om hen aan een nieuwe job te helpen. Ik denk dat de uitbreiding van De Prijkels er voor hen net op tijd komt. De eventuele sluiting is dus zowel een vloek als een zegen, want nu kunnen we volop de stadskernvernieuwing voltooien”, klinkt het.

Stedelijke wonen aan de Leie 1 is een stadsvernieuwingsproject waarbij stad Deinze zich engageerde om de “kop van de Tolpoortstraat” te kopen. De stad is al eigenaar van 4 van de 5 woningen. “Dit moet de Graslei van Deinze worden, met ruimte voor wandelaars, fietsers, een publiek park, kortom een plek om te vertoeven aan de Leie. Er komen ongeveer 200 eenheden voor woningen, kantoren, stedelijke functies zoals horeca en diensten en ook appartementen en lofts, met zicht op de Leie en gekoppeld aan vernieuwde kades en een mooi stadspark. De mooiste gebouwen en de hoge toren van de Molens, die eind dit jaar sluiten, blijven behouden. De andere gebouwen krijgen een maximale relatie tot de Leie.”

De timing is nog onduidelijk, maar Vermeulen hoopt dat de laatste steen er ligt tegen 2024.