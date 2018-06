Vanwaar komen die oude voetbalshirtjes van Karl Vannieuwkerke eigenlijk?

Elke avond haalt Karl Vannieuwkerke in zijn WK talkshow ‘Villa Sporza’ een truitje uit de kast. Een bijzonder truitje van een bijzondere voetballer. De truitjes komen van handelaars, verzamelaars en ex-voetballers. Origineel zijn ze meestal niet, al moeten de “speciallekes” nog komen.

Een blauw truitje met lange mouwen, zoals Just Fontaine er in 1958 één droeg voor Frankrijk. Een geel en blauw exemplaar dat veel weg had van een parachute en dat in 1994 gedragen werd door de Zweed Tomas Brolin. Het ­rode truitje van Emmanuel Sanon uit 1974, nog altijd de enige Haïtiaan die een goal maakte op een WK. Met een voetbaltruitje een verhaal vertellen: Karl Vannieuwkerke doet het elke avond in zijn talkshow Villa Sporza. Altijd een moment van rust in een programma waarin soms ­heftig wordt gediscussieerd. “Het is een leuke rubriek”, zegt Vannieuwkerke. “Acht jaar geleden hadden we tijdens het WK voetbal ook zoiets: een kast met attributen, van bekers tot fluitjes en voetbalschoenen. Nu doen we het met truitjes. We gaan deze ­rubriek trouwens doortrekken naar Vive le Vélo, de talkshow rond de Tour.”

Mooie vondsten

Uiteraard zijn al die voetbaltruitjes niet origineel; dan zouden ze pas écht in een kluis bewaard moeten worden. “Er hangen echte truitjes tussen”, zegt eindredacteur Leendert Derck van Sporza, “maar die hebben we bewaard voor de komende weken. Dan gaat het om originele truitjes die door één specifieke speler gedragen werden.” Om het rek van Karl Vannieuwkerke gevuld te krijgen, werd gebeld naar verzamelaars, handelaars en ex-voetballers. Vooral die laatste categorie leverde een paar mooie vondsten op. “Frank Vercauteren had nog heel wat liggen. Hij wisselde na de gewonnen wedstrijd ­tegen de Sovjet-Unie in 1982 een truitje en heeft dat bewaard. Het mooie is dat we beeld hebben van die wissel. Vooral de truitjes met een verhaal interesseerden ons. Vercauteren wisselde tijdens een EK ooit een truitje met Gary Speed, de speler van Wales die in 2011 uit het leven stapte: bij dat truitje kun je een verhaal vertellen.”

De handel in truitjes is volgens Leendert Derck big business. “In Nederland hebben ze er zelfs een programma rond gemaakt, Shirtje Ruilen. Een presentator belde aan bij ex-voetballers en haalde verhalen op over de truitjes die ze hadden bewaard. Elke voetballer heeft wel zo’n verhaal. Ook Frank Boeckx, doelman bij Anderlecht. Hij vertelde deze week in de uitzending dat hij nooit truitjes wisselt met een tegenspeler, hij verfoeit het.”

Karl Vannieuwkerke haalde in één uitzending twee truitjes boven: een oud truitje van de Nigeriaan Rashidi Yekini uit 1994 én het allernieuwste van datzelfde Afrikaanse land, met het fluogroen en zwart op dit moment het meest gegeerde truitje ter wereld: “We konden dat truitje nergens vinden. Bij Nike België hadden ze er nog eentje liggen, maar we moesten het wel onmiddellijk terugbezorgen. In voorverkoop zijn er zo’n drie miljoen van verkocht, geloof ik. Op zich ook al een goed verhaal.”

INFO

