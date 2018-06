Kunstrovers slaan toe in kerk: “Brandkast volledig open gewrongen. Terwijl de sleutel erbovenop lag”

Temse - Inbrekers hebben tientallen waardevolle kunstwerken gestolen uit de Heilig Hartkerk in Temse. Ze namen onder meer een schilderij van Tony Van Os, een negentiende-eeuwse kelk en een vijftiental relikwieën mee.

Pastoor Raf De Loor stelde de inbraak maandagochtend vast. Zijn sacristie was herschapen in een puinhoop en een doek met de beeltenis van Christus van de bekende kunstschilder Tony Van Os uit Temse was uit de lijst gehaald. “De kader stond er nog, maar het schilderij zelf was verdwenen”, zegt hij. “Het ging om een werk dat al jarenlang in de kerk hing en van aanzienlijke waarde was. De dieven moeten het schilderij ongetwijfeld goed gekend hebben. Het werd wellicht gestolen op bestelling.”

Open gewrongen kluis

De kunstdieven hadden het niet alleen op het werk van Van Os gemunt. In de sacristie gingen ze op zoek naar nog meer waardevolle kunstwerken. “De grote brandkast die er staat, was volledig open gewrongen. Iets wat niet eens nodig was, want de sleutel lag er gewoon bovenop. De kelken die in de kluis zaten, lagen verspreid over de grond. Slechts één kelk werd meegenomen. Het ging om de meest waardevolle, die gemaakt werd in 1891.”

Uit de lades werden ook nog eens vijftien relikwieën meegenomen, net als een potje met een paar euromunten.

Voor pastoor Raf De Loor, die al sinds 1992 actief is in de parochie van Heilig Hart, is het de eerste keer dat er wordt ingebroken in zijn kerk. “Ik had de kerk zondagmiddag na de viering om 12.15 uur afgesloten”, herinnert hij zich. “In de uren die daarna volgden, braken de dieven de deur naar de sacristie open en doorzochten ze alle ruimtes. Ook in de kelder gingen ze op strooptocht. Om de kerk extra te gaan beveiligen, hebben we zelf de middelen niet. Daarvoor moeten we te rade gaan bij de Kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw.”

De lokale politie van Temse-Kruibeke heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de zaak.