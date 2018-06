Ontdekking van Racing Genk is nu het toptarget van Real Madrid en kost 150 miljoen euro

U herinnert zich Sergej Milinkovic-Savic (22) misschien nog als de middenvelder die in 2014-2015 af en toe in het oog sprong bij Genk, maar na het WK ziet u hem naast Neymar, Mbappé en Coutinho in de top vijf van duurste transfers ter wereld staan. Zijn huidige club, ­Lazio, lost hem niet voor minder dan 150 miljoen en Real Madrid ligt in poleposition om Sergej binnen te halen. “En zeggen dat ik eigenlijk zijn broer Vanja ging scouten”, aldus Gunter Jacob, de voormalige sportief directeur van Genk.