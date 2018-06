Het voetbalcliché op z’n kop:Red Flame versiert toptransfer, verhuist en haar man gaat mee

Het cliché wil het zo: een voetballer versiert een toptransfer naar het buitenland en diens vrouw – een ‘WAG’ genaamd, van ‘Wifes and Girlfriends’ – geeft hier alles op en gaat mee. Topvoetbalster Tessa ­Wullaert (25) en haar vriend Mathias Deveugele (26) draaien de rollen om. Zij tekende bij Manchester City, hij kiest voor een ­afscheid van z’n job en z’n voetbalploeg, en gaat ­gewoon mee. “Ik ben gewoon heel erg trots.”

Ze is het uithangbord van onze nationale Red Flames, werd de eerste vrouwelijke Gouden Schoen en voetbalt al drie seizoenen bij de Duitse topclub Wolfsburg. Maar het is tijd voor iets nieuws, vindt Tessa Wullaert. Gisteren maakte ze dan ook haar transfer naar Manchester City bekend. Niet omwille van het geld, “want dat is vergelijkbaar met Wolfsburg”. En niet omwille van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, Belgische helden bij de Blues. Wél omdat het niveau van het Engelse vrouwenvoetbal – nummer 2 op de wereldranglijst – zo hoog ligt, en vooral omdat ze haar vriend Mathias Deveugele (26) heeft kunnen overtuigen om mee te gaan. “Nou ja, Tessa moest niet écht aandringen”, zegt Mathias. “Ik besefte al langer dat het er een keer moest van komen, dat de carrière van Tessa zich verder in het buitenland zou ontwikkelen.”

Tessa Wullaert tekende bij Manchester City. Vriend Mathias: “Tessa is zó top, dan kan je toch alleen maar trots zijn?” Foto: Manchester City.

Hij is trots op zijn lief, en heeft er niet de minste moeite dat hij als man, voetballer bij de West-Vlaamse eerste­provincialer Racing Waregem, in de schaduw van de beste voetbalster van ons land staat. “Zeker niet. Tessa is zó top, dan kan je toch alleen maar trots zijn? Ik ben nog geen moment jaloers geweest op haar voetbalcarrière.”

Op en af naar Duitsland

Het koppel leerde elkaar drie jaar geleden kennen in dancing Carré, place to be voor wel meer voetbalsterren. Vier dagen daarna al vertrok Wullaert naar Wolfsburg, de liefde was toen nog te pril om haar meteen te volgen. Het werd een langeafstandsrelatie. “Er zat 600 kilometer tussen ons, dat was dus veel skypen en facetimen”, zegt ­Mathias. “Ik deed tijdens mijn studies wel veel interimjobs, om tussendoor toch naar Duitsland te kunnen trekken. Maar op de duur werd zo’n langeafstandsrelatie toch lastig. Eens discus­siëren doe je beter face to face, hé.” (lacht) Zo dacht Tessa er ook over, en dus vroeg ze Mathias mee naar Engeland.

Grote liefde

Toen Wullaert vorig jaar Gouden Schoen werd, noemde Mathias zichzelf al de eerste “MAB, Men and Boyfriends”, zoals de WAG, Wifes and Girlfriends van voetballers. “Maar ik wil wél werken. Al ben ik dan een MAB, we gaan niet overdrijven, hé. Ik ga niet naar Engeland om ons huishouden te doen”, zegt Mathias. Manchester City zoekt voor hem een job – ­Mathias heeft diploma’s in sportsmanagement, marketing en communicatie – en een voetbalclub van zijn niveau. “Ik beschouw het als één groot avontuur: Manchester en voor het eerst samenwonen.”

Maar misschien is dat nog moeilijker dan een langeafstandsrelatie? “Zou weleens kunnen. Maar ik heb er alle vertrouwen in. De paar weken per jaar dat we tot nu samen waren, was het toch altijd grote liefde.”