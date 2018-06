“Griekse crisis is vanavond beëindigd”

De ministers van Financiën van de eurolanden hebben na urenlange beraadslagingen een akkoord bereikt over het afsluiten van het financiële steunprogramma voor Griekenland. Het akkoord moet Griekenland in staat stellen om vanaf 20 augustus financieel opnieuw op eigen benen te staan.

“Dit was een vergadering van de Eurogroep om niet snel te vergeten. Na acht lange jaren kan Griekenland eindelijk verder zonder financiële bijstand, en vergezelt het Ierland, Spanje, Cyprus en Portugal in de rij van landen die hun economie hebben omgegooid en weer op eigen benen kunnen staan”, zo kondigde Eurogroepvoorzitter Mario Centeno in de nacht van donderdag op vrijdag het akkoord aan.

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno Foto: EPA-EFE

De eurolanden en het IMF leenden sinds 2010 zo’n 273 miljard euro aan Griekenland om een bankroet van het land te vermijden. In ruil moesten de Grieken onder het strikte toezicht van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF een hele reeks draconische besparingen en hervormingen doorvoeren, die een harde sociale tol hebben geëist bij de bevolking.

De euroministers stelden donderdag vast dat Griekenland de afspraken heeft waargemaakt. Alleen al binnen het derde en laatste steunprogramma, dat in 2015 is vastgelegd, moest de regering meer dan 450 beleidsmaatregelen uitvoeren. De Griekse regering heeft nu de begroting op orde en de economie van het land is na een jarenlange depressie ook opnieuw aan het groeien.

Betaaltermijn verlengd

Griekenland kampt wel nog steeds met een kolossale staatsschuld van zo’n 180 procent van het bruto binnenlands product. De eurolanden, de grootste schuldeisers van Athene, raakten het eens over maatregelen die de last draaglijk moeten houden. Zo worden de deadlines voor de afbetaling van leningen uit het tweede steunprogramma met tien jaar opgeschoven. Het zorgt ervoor dat Athene in het komende decennium geen al te grote afbetalingen moet doen.

Daarnaast ontvangen de Grieken een laatste schijf van 15 miljard euro. Dat geld moet bijdragen aan een financiële buffer van in totaal 24 miljard euro. Daarmee zijn de financieringsnoden voor de eerste 22 maanden gedekt. Het moet beleggers nog meer geruststellen dat Griekenland voldoende sterk staat om in zijn staatsobligaties te investeren. “Dit is een aanzienlijk vangnet tegen alle voorzienbare risico’s. De Griekse schuld is houdbaar voor de toekomst”, meent Centeno.

“Griekse crisis is vanavond beëindigd”

Ten slotte komt er ook een versterkt toezichtsmechanisme dat moet garanderen dat Griekenland na augustus de teugels niet opnieuw gaat vieren en trouw blijft aan de hervormingen. Blijft het land op het juiste pad, dan krijgt het land ook uitzicht op de transfer van rentewinsten die de eurolanden hebben geboekt dankzij het opkopen van Grieks schuldpapier.

En zo eindigde de Griekse schuldencrisis, die op bepaalde momenten de hele eurozone op de rand van de afgrond heeft gebracht, donderdagnacht in Luxemburg zoals ze in 2010 van start was gegaan. Met een marathonvergadering tot in de vroege uurtjes, en Duitsland in de rol van hardliner. Toch was het resultaat volgens eurocommissaris Pierre Moscovici geen routine. “Dit is uitzonderlijk en historisch. De Griekse crisis is vanavond beëindigd.”