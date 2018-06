Vandeput: “Beslissing over F-16’s ligt uiteraard bij regering”

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zit op één lijn met premier Charles Michel (MR) in het dossier rond de vervanging van de F-16’s. Dat laat zijn kabinet vrijdag verstaan. “De beslissing in het dossier ligt uiteraard bij de regering, de minister heeft altijd gezegd dat hij met alle elementen naar de ministerraad zou gaan.” Maar de Fransen zitten niét in de officiële procedure, klinkt het.

Defensieminister Vandeput liet vrijdag in De Morgen verstaan dat het Franse voorstel voor een militair partnership in het vervangingsdossier “uitgesloten” is, wat meteen reactie van premier Charles Michel (MR) opleverde. De werkgroepen die het dossier voorbereiden nemen zowel de mogelijke verlenging van de F-16’s, als de officiële RfGP met de F-35 en de Eurofighter én het Franse voorstel voor een partnership in overweging, klonk het daar. “De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen, en nergens anders.”

Minister Vandeput is het daarmee eens, klinkt het in zijn entourage. “De beslissing ligt uiteraard bij de regering. Premier Michel zei eigenlijk wat de minister zelf altijd heeft gezegd, namelijk dat alle elementen worden meegenomen naar de ministerraad.”

“Puntjes op de i”

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 zei de minister dat het interview in De Morgen geen boodschap aan de premier was, maar dat hij de “puntjes op de i” wilde zetten nadat het Franse Dassault - de producent van het Rafale-gevechtsvliegtuig - de afgelopen week een heuse promotiecampagne was gestart. “We gaan die informatie inderdaad bekijken, maar dat kan niet meer binnen de officiële procedure, want dit is niet het soort voorstel dat we gevraagd hebben. Ik ben de bewaker van die procedure. Als we de fouten van het verleden niet meer willen maken, moeten we toch voorzichtig zijn.” De minister zit “absoluut” op één lijn met de premier”, klonk het.