Vermaelen trainde nog niet voluit, vandaag verlossend nieuws van Kompany?

Thomas Vermaelen heeft donderdag in Dedovsk zijn eerste groepstraining op Russische bodem afgewerkt met de Rode Duivels maar kon nog net voluit gaan, blijkt nu. Vandaag trainen de troepen van Roberto Martinez in het stadion van Spartak Moskou een laatste keer voor het treffen met Tunesië en het is vooral uitkijken naar Vincent Kompany.

Vermaelen stond sinds medio mei aan de kant met een hamstringblessure en werkte bij de Duivels individueel aan het herstel. In de voorbereiding trainde hij maar één keer met de groep mee, daags voor de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica. Volgens Martinez lag de verdediger van FC Barcelona toen even voor op schema, nadien liep het herstel vertraging op en moest hij zich beperken tot een individueel programma in de Moscow Country Club. Afgelopen weekend zakte Vermaelen niet mee af naar Sotsji, waar de Rode Duivels hun WK-opener met 3-0 wonnen van het zwakke Panama.

Vandaag trainen de troepen van Roberto Martinez in het stadion van Spartak Moskou een laatste keer voor het duel van zaterdag tegen Tunesië, op de tweede speeldag in groep G. Maar die wedstrijd lijkt voor Vermaelen te vroeg te komen. “Thomas heeft niet op volle sterkte deelgenomen aan de training”, bekende Youri Tielemans donderdag. “Hij is lang geblesseerd geweest. De volgende dagen zal hij wel voluit kunnen gaan, denk ik.”

Thomas Meunier onderstreepte nog maar eens het belang van Vermaelen. “Voor mij is hij een van de beste verdedigers van de wereld, door zijn stijl en motivatie. Hij is heel belangrijk voor deze groep.”

Centraal achterin wordt tegen Tunesië opnieuw Dedryck Boyata verwacht aan de zijde van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De verdediger van Celtic deed het niet onaardig tegen Panama en heeft zich in de gunst van Martinez gespeeld. Veel keuze heeft de bondscoach evenwel niet, Leander Dendoncker is het enige valabele alternatief centraal achterin.

Foto: Isosport

De enige speler die nog ontbreekt op training, is voormalig aanvoerder Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City blesseerde zich in de eerste oefeninterland tegen Portugal aan de lies en verscheen sindsdien niet meer met de groep op het trainingsveld. Mogelijk sluit Kompany vrijdag bij de groep aan, het duel met Tunesië komt sowieso te vroeg. Vince The Prince wordt klaargestoomd voor de clash met Engeland op de slotspeeldag en de start van de tweede ronde.

Dagplanning van Rode Duivels:

- LIVE. om 15u persconferentie met bondscoach Roberto Martinez en Axel Witsel

- LIVE. 15.30-16.30: training Spartak stadion (15 minuten open voor pers)