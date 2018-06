Twee op drie leerkrachten slachtoffer van agressie in de klas

Spuwen, scheldpartijen of zelfs stoelen die door de lucht vliegen. Twee op de drie leerkrachten zijn het voorbije schooljaar het slachtoffer geweest van verbale of fysieke agressie. “Onthutsende ­cijfers”, zegt vakbond COC, die de resultaten van een bevraging gisteren presenteerde. “Het probleem moet dringend uit de taboesfeer komen.”

“Het gebeurde vijf jaar geleden. Twee meisjes van 16 begonnen te vechten in de klas. Ik haalde ze uit elkaar, maar kreeg zelf een elleboog op mijn slaap. Ik verloor mijn evenwicht en viel op een bureau. Mijn rug op twee ijzeren staven, mijn nek op de tafelrand. Ik nam één van de meisjes mee naar het bureau van de leerlingenbegeleider. Toen die om de directeur ging, vloog ze me naar de keel. Mocht ik me niet inhouden, ik zou je kapotmaken, zei ze.”

Juf Carla (48) doet haar verhaal onder een schuilnaam. Ze vertelt hoe ze verschillende dokters en therapeuten bezocht. Hoe ze twee jaar thuis zat en nu halftijds voor de klas staat. “Ik heb drie hernia’s in de nek, constante pijn aan mijn linkerarm en ben chronisch vermoeid. Na drie uur inspanning ben ik volledig op. Mijn leven is compleet veranderd. Ik was vroeger een bezige bij, van ’s morgens tot ’s avonds. Het pijnlijke is dat ik dit niet heb uitgelokt, het is me overkomen. Ik zit met de ellende, terwijl dat meisje verder kan met haar leven.”

Het verhaal van Carla is maar een van de vele gevallen van agressie in ons onderwijs. Vakbond COC berekende op basis van een online bevraging bij duizend leden dat 63 procent van de leerkrachten afgelopen schooljaar slachtoffer was. In de meeste gevallen gaat het om verbaal geweld.

“Onthutsende cijfers”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. “Het probleem is groter dan gedacht. We kunnen het niet statistisch aantonen, maar naar ons aanvoelen komt het vandaag meer voor. We krijgen alleszins meer meldingen van agressie dan pakweg 20 jaar geleden.”

De vakbond hoopt dat de resultaten een wake-upcall zijn voor scholen en het beleid. “Het fenomeen moet dringend uit de taboesfeer komen.”

Opleidingen

De leerkrachten geven aan dat de feiten amper worden geregistreerd, wat eigenlijk een verplichting is, en dat er te weinig hulp komt na een geval van agressie. “Vertrouwenspersonen, preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren zijn te veel theoretische figuren.”

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) denkt dat de sleutel ligt in het opleiden van mensen om agressie op school aan te pakken en aandacht te hebben voor preventie. Sinds drie jaar organiseert haar departement opleidingen voor vertrouwenspersonen en in het najaar komt daar een nieuwe over agressiepreventie bij.