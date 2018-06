Renild verschuilde zich in treintje Planckendael: “We voelen ons schuldig. Door ons moest Rani dood”

Drie uur nadat ze ontsnapt was uit haar kooi in dierenpark Planckendael, is leeuwin Rani (2) gisterenmiddag doodgeschoten door sluipschutters van de politie. “Ze kwam te dicht bij vier bezoekers die een onderkomen hadden gezocht in een treinwagon die op­gesteld stond als decorstuk”, zegt directeur Dries Herpoelaert. De dood van de leeuwin lokt controverse uit.

“We voelen ons slecht. We zijn een prachtig dier kwijt. Maar we konden niet anders. Mensen verkeerden in gevaar.” Dries Herpoelaert, ­directeur van Planckendael, reageerde gisteren verslagen na een hectische ...