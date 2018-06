Argentijnse media ongenadig hard voor Messi en co: “Catastrofe” en “vernederende nederlaag”

De Argentijnse media zijn in hun analyse ongenadig voor de nationale ploeg na de zware 0-3 nederlaag tegen Kroatië op het WK. “Het was een catastrofe. Argentinië heeft ontgoocheld en staat met een voet uit het WK”, kopt de krant Clarin op zijn website.

“Argentinië is belachelijk gemaakt. Het vervolg van de competitie is in gevaar”, schrijft La Nacion na de 0-3 nederlaag tegen Kroatië. Op de nationale Argentijnse zender TV Publica verklaarde commentator Diego Latorre dat “Messi vandaag werd lamgelegd, hij was nergens”.

De Argentijnse sterspeler - die tijdens de wedstrijd al opvallend gelaten en gefrustreerd reageerde op de onmacht van zijn ploeg - wilde na afloop ook niet reageren, hij liep de journalisten in de mixed zone in Novgorod straal voorbij.

“Argentinië en de WK-afgang” kopt Clarin Foto: Clarin

Infobae heeft het over een “vernederende nederlaag tegen Kroatië”. “Argentinië staat op de rand van de uitschakeling”, klinkt het. Het medium focust op de blunder van doelman Caballero, die de 0-1 inluidde. “Hij heeft een ongelofelijke fout begaan. En zeggen dat hij gekozen werd omdat hij goeie voeten heeft...”

“Ridders in nood”, zinspeelt Ole op de naam van blunderdoelman Caballero Foto: Ole

Bondscoach smeekt om begrip van fans

De Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli probeerde na de wedstrijd alvast de volkswoede alvast te bezweren: “Kroatië is een goeie ploeg. Maar na de tegengoal brak er iets bij ons: we kregen geen vat op de gebeurtenissen. Deze nederlaag doet veel pijn.”

LEES OOK. Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Argentinië is echt wel zwak”

Na de teleurstellende 1-1 tegen IJsland en deze zware nederlaag heeft Argentinië zijn lot niet meer in eigen handen. Om toch nog naar de achtste finales te kunnen, moet volgende dinsdag alleszins worden gewonnen van Nigeria. “Er is geen alternatief. We zullen alles moeten geven in onze laatste match”, aldus de Argentijnse coach, die op begrip hoopt bij de Argentijnse fans. “Ik hoop dat ze ons kunnen vergeven. Ik ben verantwoordelijk voor dit resultaat. Ik heb mijn best gedaan maar kon de juiste oplossingen niet aanreiken.”

“Ingestort” staat te lezen bij La Nacion Foto: La Nacion

Over sterspeler Lionel Messi zei Sampaoli: “Hij is onze kapitein, de leider van de ploeg. Maar we vonden hem vandaag niet in de passing, zodat hij niet in zijn gebruikelijke spel kon geraken. We werkten hard om hem de bal te geven maar de tegenstander werkte ook hard om dat te beletten. Het is een gevecht dat we hebben verloren.”

Intussen in Kroatië

Een heel ander gevoel intussen bij de Kroaten, die nu deze stuntzege al zeker zijn van de volgende ronde. Maar toch waarschuwde Man van de Match Luka Modric, die met een prachtige uithaal van buiten het strafschopgebied de 0-2 op het bord zette, zijn landgenoten voor overmoed.

“Het allerbelangrijkste is dat we ons doel hebben behaald (de kwalificatie voor de 1/8e finales),” sprak de middenvelder na de wedstrijd tegen Argentinië. “Nu moeten we wedstrijd per wedstrijd bekijken. We mogen niet te euforisch worden. We zijn tot grootse dingen in staat, maar daarvoor moeten we met de voeten op de grond blijven. Deze overwinning leek misschien makkelijk, maar dat was het allesbehalve. We hebben deze zege volledig verdiend. Het klopt dat ons eerste doelpunt een flater was van de keeper. Toch hebben we een perfecte wedstrijd gespeeld.”

De Kroaten vieren een stuntzege: “Kroatië blaast Argentinië weg” Foto: 24 Sata

Modric ziet ook een goede reden voor het falen van Messi. “Ik heb niet de gewoonte om over de prestaties van mijn tegenspelers te praten, maar als we het spel van Argentinië hebben kunnen ontwrichten, dan is dat omdat we als een compact blok hebben gespeeld. We wilden er alles aan doen om de bal te onderscheppen en te vermijden dat die in de voeten van Messi terecht kwam. We hebben als team fantastisch gepresteerd,” besloot de 32-jarige Modric.

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic zag geen zwak Argentinië, maar wel een subliem Kroatië. “Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat we na twee wedstrijden al gekwalificeerd zouden zijn. Argentinië was niet verward, wij waren uitzonderlijk sterk. We wisten dat hun defensie hun zwakte was en dat ze zouden plooien onder druk,” verklaarde Dalic na de wedstrijd.