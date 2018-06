Minister geeft in het midden van parlementair vragenuurtje borstvoeding (en krijgt meteen opvallende reacties)

Een opmerkelijk zicht in het Canadese parlement, toen Karina Gould dinsdag plots besloot haar baby borstvoeding te geven tijdens de speech van haar collega over het legaliseren van marihuana. “Ik schaam mij daar niet voor, hoor. Baby’s moeten eten en ik heb de stemmen gekregen om daar te zitten”, reageerde de minister, nadat talloze mensen versteld stonden van haar actie.

Karina Gould is de allereerste minister in Canada die zetelt in het parlement en in maart op zwangerschapsverlof ging om te bevallen van haar zoontje Oliver. In mei keerde ze al terug om haar kersverse zoon voor te stellen aan haar collega’s, inclusief eerste minister Justin Trudeau. Maar ook dinsdag nam ze haar zoon mee tijdens een vragenuurtje in het parlement. Toen het kindje honger kreeg, twijfelde de vrouw geen moment.

Al snel kwamen er talloze reacties op het feit dat ze het aandurfde om haar borst te ontbloten tijdens haar werkuren om haar zoon eten te geven. Haar collega’s en talloze mensen op sociale media waren gul met complimenten. “Knap hoe je de ene barrière na de andere doorbreekt”, schreef één van haar volgers. Een andere: “Nog niet zo heel lang geleden zou er een schokgolf van verontwaardiging gekomen zijn bij het zien van deze beelden. Ik ben blij dat we volwassen geworden zijn en progressief in het leven staan.”

Ook enkele hooggeplaatste collega’s van Gould spreken zich uit over het inspirerende beeld dat Gould schetst. “Op deze manier laat de minister zien dat het perfect mogelijk is om een balans te vinden tussen het moederschap en werk op een hoog niveau. We beseffen dat nog niet iedereen die keuze kan maken, door een gebrek aan flexibiliteit binnen hun job, maar laten we dit als een voorbeeld zien”, klinkt het vanuit haar liberale partij.