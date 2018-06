Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Argentinië is echt wel zwak”

De 0-3-zege van Kroatië tegen Argentinië zinderde vanochtend ook nog na in Moskou, waar onze voetbalredactie dezer dagen zijn tenten heeft opgeslagen. “Het is toch een grote verrassing dat Kroatië zo de vloer aanveegt met Argentinië. Tenzij je de wedstrijd hebt gezien, want Argentinië - inclusief Messi - is echt zwak”, analyseert onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle. Hij blikt ook vooruit op de opstelling van de Rode Duivels tegen Tunesië morgen en spreekt zich uit over het bezoek van vrouwen en familie vandaag bij de Belgen.