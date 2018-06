Hans Vanaken (Club Brugge) eerste kandidaat voor ‘De Slimste Mens’

Er is een eerste kandidaat bekend voor het nieuwe seizoen van het Vier-programma ‘De Slimste Mens ter wereld’. Presentator Erik Van Looy heeft Club Brugge-vedette Hans Vanaken weten te strikken, zo meldt Het Laatste Nieuws.

De 26-jarige Vanaken, eerder dit jaar nog uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar, is de eerste naam die officieel bekendraakte voor het nieuwe, intussen al zestiende seizoen van de tv-quiz. “Ik ontmoette onlangs Gouden Schoen-winnaar Ruud Vormer en vroeg hem of hij een deelname aan De Slimste Mens ter Wereld zag zitten”, zegt Erik Van Looy in de krant. “Niks voor mij, antwoordde hij. Maar je moet Hans Vanaken vragen. Wat die allemaal weet. Ik ben dan bij Hans thuis geweest en jawel, Ruud had gelijk. Voetballers hebben het tot nu toe niet geweldig gedaan in onze quiz, maar Hans zal schitteren. Daar ben ik zeker van.”

Het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ start in oktober.